Pour la première fois de sa carrière, Killian Mottet a disputé un match à la BCF Arena sous d'autres couleurs. Buteur pour Ajoie malgré la défaite (5-1), le No 71 est revenu sur cette soirée très particulière pour lui.

Killian Mottet a inscrit un but face à son ancien club. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

En parlant de ce moment si spécial, Killian Mottet doit se reprendre à plusieurs fois, sa voix se brisant. Il faut dire que les émotions étaient bien hautes ce mercredi soir, jour de reprise de National League après la pause de l'équipe nationale. Après 758 rencontres de championnat disputées avec un Dragon sur le torse, «Kiki» revête une Vouivre depuis le début de l'exercice, lui qui a été envoyé à Ajoie sous la forme d'un prêt. Pour la première fois de sa carrière, il était de retour à la BCF Arena en tant qu'adversaire.

«Ça fait dix jours qu'on n'avait pas joué, j'étais rentré à Fribourg pour l'occasion et c'est peu dire que beaucoup de gens m'ont parlé de ce match, souffle l'attaquant au No 71, dans les travées d'une patinoire qu'il connaît si bien. Ce n'était pas facile de m'imaginer jouer ici et c'était très spécial pour moi.»

Un but face à Reto Berra

Devant tous ses proches, à savoir sa femme, ses parents, son frère, son témoin de mariage et sa belle-famille (entre autres), Killian Mottet a pu célébrer. À la 16e minute, c'est lui qui a poussé le puck au fond de la cage fribourgeoise. «C'est quand même la première fois que j'ai pu inscrire un but à Reto Berra et ça, c'est une petite fierté, sourit le Fribourgeo-Jurassien. Après, j'aurais préféré qu'on gagne 2-0 et que je ne marque pas.»

Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les supporters de la BCF Arena, qui ont vécu un scénario idyllique: grosse victoire 5-1 et but de leur ancien chouchou. D'ailleurs, toute la patinoire a applaudi la réussite du No 71 – un très beau moment qui a donc brisé sa voix au moment des interviews. «De recevoir une telle ovation de la part des supporters adverses, ça touche énormément, se reprend Killian Mottet. Je les remercie grandement.»

«Vivre sans mon fils et ma femme, ce n'est pas facile»

Dernièrement et d'un point de vue personnel, cela va mieux pour l'attaquant de 34 ans. Sur les sept derniers matches, il a inscrit cinq points. «Venir à Ajoie était un gros changement, après de nombreuses saisons dans cette BCF Arena, rappelle-t-il. Je connaissais beaucoup de joueurs et j'arrive dans une équipe où ce n'est pas le cas. Je dois apprendre à connaître les gens et à vivre sans mon fils et ma femme. Ce n'est pas tous les jours faciles. C'est un rythme à prendre et j'essaie de monter en puissance.»

Ce que Killian Mottet parvient à bien faire depuis quelques sorties. Ne manque finalement que les victoires avec le HCA pour que cela se passe bien pour lui dans le Jura. Mais nul doute que ce but, ce mercredi face à Gottéron, restera longtemps gravé dans son cœur.