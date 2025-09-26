Prêté pour une année au HC Ajoie, Killian Mottet s'apprête à affronter ce vendredi son équipe de toujours ou presque, Fribourg Gottéron. À 24 heures de l'échéance, l'attaquant s'est livré sur ses sentiments au moment de défier «son» club.

Killian Mottet joue au HC Ajoie depuis cette saison. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est évidemment une boutade un peu stupide. Mais elle a le mérite de faire réagir Killian Mottet. Ce vendredi, l'attaquant d'Ajoie affrontera Fribourg Gottéron le seul club de National League contre lequel il n'a jamais inscrit le moindre but. Il rigole franchement. «Sûr? Il faudrait quand même contrôler, je pense. Mais je ne suis pas certain.» Après quelques recherches, c'est confirmé. «Il faut aussi regarder si je n'ai pas mis une fois un but contre mon camp», pouffe-t-il.

Mais ce vendredi soir à 19h45, ces considérations statistiques déjà bien anecdotiques n'auront guère d'importance au moment où Killian Mottet se frottera au Dragon qu'il a défendu durant toute sa carrière. «C'est difficile de prendre ce match comme n'importe quel autre, admet-il. J'ai passé la plus grande partie de ma vie avec l'équipe adverse. Ce sera donc un moment un peu différent.» Et comment compte-t-il le vivre? «J'ai tendance à croire que dès que le match aura commencé, cela devrait aller. Ce sont les heures précédentes qui seront les plus compliquées à gérer avec beaucoup d'émotion.»

Encore de nombreux contacts

Dans le vestiaire d'en-face, il connaîtra quasi tout le monde hormis les rares nouveaux venus. Alors forcément, ce match de vendredi a occupé certaines conversations. «Pas plus tard que ce jeudi, j'ai parlé avec Nathan (ndlr Marchon) et Benoît (ndlr Jecker). La semaine passée, j'ai eu quelques échanges avec Julien (ndlr Sprunger). J'ai toujours eu des contacts avec ceux dont je suis le plus proche. Mais on ne parle pas que de hockey.»

En temps normal, probablement. Mais cette semaine ne l'est pas. «On va sûrement se tourner autour jusqu'à 22 heures jeudi soir et ensuite ce sera chacun pour soi», poursuit-il. Pour être sûr d'être dans sa bulle, il a déjà prévu une stratégie. «Je ne vais pas mettre mon natel en mode avion quand même, mais peut-être qu'il sera en mode silencieux pour éviter de leur parler. Je veux surtout penser à me protéger et éviter de perdre de l'énergie inutilement.»

Délégation fribourgeoise

Pour cette rencontre, il pourra bénéficier d'un joli soutien en provenance de Fribourg. «Bouby (ndlr Adrien Lauper, son ancien coéquipier) sera dans une loge avec mes parents et ma femme, précise-t-il. Je ne leur ai pas encore demandé, mais comme je joue pour le HCA, je pense qu'ils seront pour Ajoie. Mais je ne leur mets pas de pression. J'ai également des billets supplémentaires pour mon frère, mon beau-père et mon filleul qui joue dans le mouvement junior de Fribourg. Cela va être une chouette soirée.» Un seul regret pour Killian Mottet: l'absence de son fils. «Il a cinq mois et la patinoire est beaucoup trop bruyante pour lui, explique-t-il. Il passera une soirée avec sa grand-maman. C'est bien aussi.»

Mardi, Killian Mottet a débloqué son compteur en marquant le but de l'égalisation à Kloten. Pile au bon moment pour faire le plein de confiance avant le «Killianico»? «Sur le moment, je ne me suis pas dit que c'était le bon timing, rigole-t-il. Mais après-coup, c'est vrai que j'y ai pensé. Cela fait du bien de marquer et d'aider l'équipe à ramener quelque chose lors d'un match à l'extérieur.» Ce but était aussi une preuve que son adaptation sur la glace allait en s'améliorant. «Il faut un peu de temps pour connaître de nouveaux coéquipiers, précise-t-il. Savoir comment ils pensent et apprendre à jouer avec eux. Mais j'ai l'impression que l'on commence à mieux se trouver.»

Retour à Fribourg dimanche

S'il a dû attendre deux semaines pour marquer son premier but, Killian Mottet trouve doucement ses marques dans sa nouvelle vie. «Je ne peux par contre pas dire que j'ai trouvé mon rythme, lance-t-il. Lorsque tu as un petit de cinq mois, c'est compliqué d'instaurer une routine. Mais avec ma femme, nous sommes bien installés. C'était un énorme changement pour moi.» Sa femme est pour le moment présente avec lui et pour quelques jours encore avant de reprendre le travail sur Fribourg. «Je vais essayer de rester un maximum à Porrentruy, enchaîne-t-il. Pour mon hygiène de vie, c'est important de ne pas multiplier les trajets.»

Samedi, il profitera du match à Bienne pour filer à Fribourg pour y passer un jour de congé bien mérité après un week-end chargé en émotions entre un derby face aux Seelandais et une rencontre riche en émotions face à Gottéron.