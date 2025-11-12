Killian Mottet a marqué, mais Fribourg l'a emporté

Pour cette reprise de National League, Fribourg et Ajoie ont croisé le fer à la BCF Arena. La logique du classement a été respectée, avec une victoire des Dragons (5-1). Mais l'histoire retiendra le but de Killian Mottet pour son retour en terres fribourgeoises.

Killian Mottet (tout à droite) a inscrit le 2-1 lors du premier tiers. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Enfant du club et toujours sous contrat avec Fribourg, Killian Mottet vivait un moment spécial ce mercredi soir. Pour la première fois de sa vie, il allait disputer un match à la BCF Arena sous les couleurs de l'adversaire, Ajoie dans ce cas précis. Pour couronner le tout dans cette soirée forte en émotions, le No 71 a inscrit le but de l'espoir (2-1, 16e). Surtout, il a été applaudi par toute l'enceinte fribourgeoise. Un magnifique moment.

Par contre, «Kiki» n'a pas pu empêcher la 19e défaite de son équipe lors de cette reprise après la pause des équipes nationales. Rapidement dans cette rencontre, Gottéron a pris le large. Après 13 minutes, le score était déjà de 2-0 pour les Dragons. Jacob de la Rose, d'un très joli solo, a ouvert les hostilités alors que Benjamin Conz avait longtemps tenu la baraque (11e). La pause semble avoir fait du bien au No 95, qui a inscrit trois points en autant de matches avec la Suède. Dans la foulée et en box play, Sandro Schmid a récupéré le puck en zone défensive ajoulote, avant d'allumer la lucarne adverse (13e). Sans la réduction du score de Mottet, la messe aurait presque déjà été dite.

Moins de deux minutes pour mettre un terme aux débats

Ce n'est pourtant qu'avec un but d'avance que Fribourg a débuté la deuxième période. Ajoie était pourtant proche d'égaliser, mais Matteo Romanenghi butait sur Reto Berra (25e). Dans la foulée, Valentin Pilet a écopé de quatre minutes de pénalité pour une crosse haute sur Lucas Wallmark.

Courageux, le HCA a tenu mais s'est finalement incliné à 5 contre 5, avec toujours les mêmes joueurs sur la glace, ceux-ci n'ayant pas pu changer au moment où Maximilian Streule trouvait la lucarne d'un tir du poignet (33e). Moins de deux minutes plus tard, Samuel Walser, dans un angle fermé, mettait fin aux débats (35e).

Lucas Wallmark n'a pas fini le match

Au début du troisième tiers, Sandro Schmid a fait une petite frayeur à ses supporters, en contrant un tir de Valentin Pilet avec sa tête. Secoué, le No 73 est réapparu sur le shift suivant et a donc rassuré les siens. Ce qui n'est pas le cas de Lucas Wallmark, touché à la mi-match et qui n'a pas fini la rencontre.

Décidément, l'air du nord a semblé faire du bien à Jacob de la Rose, qui en est allé de son doublé dans cette rencontre (5-1, 46e). Dans ce troisième tiers, Yannick Rathgeb a encore touché la barre transversale (50e). Anecdotique dans cette partie qui avait déjà tourné depuis un bon moment en faveur des Dragons. Prochaine échéance pour Fribourg et Ajoie: la réception de Davos et un déplacement à Lausanne, vendredi.

Langnau - Lugano 3-0

Équipe très en forme avant la pause de l’équipe nationale, avec six victoires de rang, Lugano est retombé dans ses travers à l’Ilfis. Dans l’Emmental, les Tessinois sont allés s’incliner sèchement face aux Tigres.

Menant déjà d’un goal après 20 minutes, grâce à Jérôme Bachofner (10e), Langnau a surtout fait la différence en fin de période médiane. En l’espace de 121 secondes, Jérôme Bachofner (encore lui, 37e) et Flavio Schmutz en power-play (39e) ont douché les espoirs luganais. Avec cette victoire, les Tigres remontent à la 9e place (30 points), juste derrière… Lugano (34 points).