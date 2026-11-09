Lugano recrute deux joueurs en Valais pour faire face aux blessures

Face à un calendrier chargé et à une infirmerie bien remplie, le HC Lugano renforce son effectif. Le club tessinois annonce l'arrivée de deux joueurs de Swiss League, qui bénéficieront d'une licence B: le défenseur Marco Maurer (38 ans), en provenance de Sierre, et l'attaquant Sandro Forrer (29 ans), qui évolue à Viège.

Carlo Steiner

Marco Maurer est un véritable vétéran de la National League. Il compte 925 matches dans l'élite suisse, disputés sous les couleurs de Zoug, Genève-Servette, Rapperswil-Jona, des Zurich Lions, de Lugano, Bienne, Berne et Ajoie.

Le défenseur connaît d'ailleurs déjà bien la maison tessinoise, puisqu'il a porté le maillot des Bianconeri lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015. Il avait également été prêté à Lugano pour les deux dernières rencontres avant la pause internationale, face à Lausanne et Ambri.

Sandro Forrer possède lui aussi une solide expérience de l'élite, avec 260 matches de National League à son actif. L'attaquant a notamment défendu les couleurs de Zoug, Fribourg-Gottéron et Rapperswil-Jona.