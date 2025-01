«C'est toujours plus fun de jouer quand tu gagnes»

Lucas Wallmark (maillot de Top Scorer) a offert la victoire à Fribourg face à Berne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le duo «Sörenmark» est-il de retour? Samedi soir lors du derby face à Berne, c'est en tout cas Marcus Sörensen qui a récupéré le puck derrière la cage adverse, avant de servir parfaitement Lucas Wallmark, qui de son côté a offert la victoire à Gottéron.

Qu'elle semble loin l'époque, sur la fin du mandat de Pat Emond, où les deux hommes ne jouaient plus ensemble. Principalement à cause d'une blessure de Marcus Sörensen. Mais même si celui-ci était en santé, le technicien avait décidé de les séparer pour la rencontre… face à Berne mi-décembre. Une situation qui n'est finalement jamais arrivée, le Suédois ayant subi une rechute de sa blessure. Ce qui n'avait pas empêché Pat Emond, quelques jours avant ces événements, de mettre un petit tacle à son duo de magiciens. «Lucas Wallmark a joué en trio et non en binôme», avait soufflé le Québécois après un match face à Zoug.

Un apport offensif retrouvé

Nouveau coach, nouveaux mots. Jamais depuis son arrivée Lars Leuenberger n'a osé séparer ses deux Suédois. En même temps, pourquoi le faire, alors que Gottéron est sur une magnifique lancée? En National League, les Dragons ont remporté sept de leurs neuf rencontres et ont surtout marqué des points à chaque sortie. Tandis que Lucas Wallmark a inscrit dix unités sur cette période, Marcus Sörensen en est à huit, mais avec un match de moins.

«On adore jouer ensemble, sourit le buteur décisif face à Berne. Ça fonctionne vraiment bien et dernièrement, on a aussi marqué beaucoup. C'est bien pour la confiance, en vue de la fin de la saison.»

«Difficile de jouer contre nous»

Forcément, le Top Scorer était heureux d'avoir inscrit le goal qui a offert les deux points à Fribourg: «C'est toujours un sentiment sympathique, lâche Lucas Wallmark. Chaque victoire est importante pour nous et on continue de faire avancer la machine.»

Juste avant la réussite, Marcus Sörensen a fait tomber le Bernois Victor Ejdsell. Lucas Wallmark a-t-il eu peur que sa réussite soit annulée et qu'une pénalité soit attribuée à son compatriote? «Non, je pense que Marcus a bien levé la canne et que l'adversaire a perdu l'équilibre, répond-il. Je ne pense pas qu'il y avait une pénalité… et j'avais une bonne vue depuis où j'étais placé (sourire).»

Un retour en force du duo qui fait donc du bien au moral des troupes. «C'est toujours plus fun de jouer quand tu gagnes, avoue l'ancien joueur de Zurich. C'est désormais difficile d'évoluer contre nous. Ce soir, on n'a pas joué notre meilleur hockey, mais on a trouvé une solution pour gagner et c'est une progression immense.»

Quelques jours sans match

Désormais, les Dragons ont cinq jours sans match avant de retrouver leur BCF Arena vendredi face à Langnau. Une anomalie ou presque à ce moment de la saison. «Un peu de repos va nous faire du bien, concède Lucas Wallmark. Pas seulement pour le corps, mais également pour le mental.»

Même si le Suédois explique qu'il n'a «rien prévu de spécial», il va sans doute «aller voir le soleil, peut-être me rendre en montagnes». Un moment de répit important avant le rush final de cette saison régulière. Avec, en point de mire, le Top 6.