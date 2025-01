Gottéron est en pleine confiance. Les Dragons ont remporté le derby des Zähringen face au CP Berne. La décision est tombée en prolongation, grâce à un but de Lucas Wallmark (2-1 ap).

Fribourg continue sa marche en avant et remporte le derby face à Berne

Christoph Bertschy a ouvert le score à la BCF Arena. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne, Zoug, Zurich et Berne. Au-delà de la liste des quatre équipes en tête de la National League avant la journée de ce samedi, il s'agit aussi des clubs que Fribourg a (entre autres) battus depuis la prise de pouvoir de Lars Leuenberger, juste avant Noël. Dire que les Dragons sont de retour n'est donc pas exagéré, loin s'en faut.

Avant la première véritable occasion de cette rencontre, il y a eu empoignade entre les No 5 des deux équipes. La raison était-elle de savoir qui porterait ce numéro la saison prochaine? Patrik Nemeth – futur Fribourgeois – a échangé des coups de poing avec Simon Seiler – en fin de contrat avec Gottéron. Le Suédois a remporté son duel, mais les deux hommes sont allés passer quatre minutes chacun sur le banc des pénalités (4e).

Christoph Bertschy inarrêtable

C'est donc depuis cette position qu'ils ont pu apprécier la magnifique ouverture du score de Christoph Bertschy. Récupérant la rondelle à sa propre ligne bleue, le No 28 des Dragons est irrattrapable lorsqu'il est lancé. Il suffit de demander à Louis Füllemann, qui n'a pu qu'observer le Fribourgeois marquer le premier but de la rencontre (8e).

Une réussite qui a été l'un des rares tirs cadrés de cette première période. Tant les Dragons que les Ours réalisaient un excellent travail défensif et ne permettaient pas aux attaquants adverses de tenter leur chance. Le nombre de tirs cadrés en étaient la preuve (6-5). Juste avant la pause, Fribourg a eu deux belles occasions à 5 contre 4, Patrik Nemeth étant pénalisé et souhaitant apparemment voir sa future enceinte sous tous les angles (19e). Jakob Lilija en excellente position, puis Lucas Wallmark dans un angle assez fermé mais avec la cage vide devant n'ont pas réussi à donner deux longueurs d'avance aux Dragons avant la première sirène.

Reto Berra ne laisse (presque) rien passer

La deuxième période a vu les Bernois mettre davantage de pression sur la cage fribourgeoise. Les tirs ont commencé se vouloir plus insistant des deux côtés (10-11 dans ces 20 minutes), mais les deux portiers étaient solides devant leur ligne respective.

C'est surtout sur son premier power-play de la partie que les visiteurs se sont montrés le plus dangereux (34e). Waltteri Merelä à deux reprises et Austin Czarnik ont inquiété Reto Berra. Sauf que le portier des Dragons apposait son veto et ne laissait rien passer. Logiquement, le kop de Gottéron scandait le nom de son dernier rempart.

Une égalisation méritée

C'est donc toujours avec cette avance d'un but que Gottéron est entré dans la troisième période de cette rencontre. À nouveau, les Dragons ont évolué avec un homme de moins sur la glace durant 120 secondes mais, à nouveau, Reto Berra s'est montré impérial. Son homologue Adam Reideborn devait toutefois rester attentif, les attaquants fribourgeois pouvant toujours se montrer dangereux. À l'image de ce lancer de Marcus Sörensen que le portier bernois, allongé, a pu détourner (47e).

Le temps s'égrenait en faveur des Fribourgeois. Sauf qu'après un engagement et un tir du poignet de Victor Ejdsell, le dernier rempart des Dragons était battu (52e). De quoi faire retentir un silence de cathédrale dans la BCF Arena – brisé uniquement par les chants des supporters visiteurs. La fin de match s'annonçait tendue du côté de Saint-Léonard, sans but toutefois.

Tout comme lors du dernier duel entre les deux équipes, c'est donc au-delà du temps réglementaire que la décision allait tomber. Et comme à Berne, les Dragons en sont ressortis victorieux. Magnifiquement servi par Marcus Sörensen, Lucas Wallmark a pu offrir la victoire aux siens.