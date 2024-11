«Lucas Wallmark a joué en trio et non en binôme»

Lucas Wallmark a porté le maillot de Top Scorer ce vendredi face à Zoug. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Genève et Fribourg ont énormément de points communs. Les deux équipes romandes sont encore en queue de classement de National League. Au niveau de la dangerosité des tirs, ils sont à la peine. Et ils ont tous les deux été privés de leur Top Scorer respectif ce vendredi, Teemu Hartikainen et Marcus Sörensen étant sur la touche. Ce qui, finalement, n'empêche par leur compère Sakari Manninen et Lucas Wallmark de briller tout feu tout flamme dans leur nouveau maillot.

Après l'Aigle, c'est au tour du Dragon de s'être mis en évidence. Pour la réception de Zoug, Lucas Wallmark a été brillant, dans tous les bons coups, et ponctuant la soirée avec deux assists. «Au lieu de jouer en binôme, il a joué en trio», en sourit son entraîneur Pat Emond après la victoire face aux Taureaux (4-1). Le coach fribourgeois, privé de son meilleur joueur, était-il inquiet avant les matches du week-end quant au niveau de son équipe? «Personne n'a sorti des performances pour nous faire gagner la rencontre à lui seul, rappelle-t-il. Aujourd'hui, c'est une victoire d'équipe.»

Certes, mais un succès qui porte aussi la patte de Lucas Wallmark. Confronté aux paroles de son entraîneur après être passé par la case traitements – «désolé, j'ai un vieux corps» –, le Suédois préfère lui aussi en sourire: «Je ne sais pas si je suis d'accord avec lui. Quand je joue avec Marcus, on est très dynamiques et on peut être dangereux sur chaque shift.» En parlant de la relation entre lui et son coéquipier, Lucas Wallmark mentionne une «alchimie peu commune».

«On doit continuer à travailler dur»

Orphelin de son compatriote, le Top Scorer du soir a été aligné aux côtés de Jakob Lilja et Kevin Nicolet dans un premier temps, avant que ce dernier soit remplacé par Samuel Walser. «Kevin est un joueur jeune et talentueux – il sera bon dans cette ligue. C'était sympa d'évoluer avec lui, je trouve qu'il a fait du bon travail. Même si c'était différent.»

De différent, il y avait également le maillot qu'a porté Lucas Wallmark face à Zoug. Son habituel 32 avait été remplacé par des flammes. «Ça n'a pas vraiment changé mon approche du match. Je vais juste sur la glace pour aider l'équipe à gagner et ça a bien fonctionné ce soir.» C'est peu dire.

Sans Marcus Sörensen, le Suédois semble avoir élevé son niveau de jeu. Est-il aussi de cet avis? «Je me sens bien depuis quelques matches déjà, répond-il. On se créait de bonnes occasions mais ça ne tournait pas toujours dans le bon sens. On doit continuer à travailler dur.»

Pas de Sörensen et Mottet à Lugano

Mais contrairement à Sakari Manninen – qui disait ne pas être dérangé si Teemu Hartikainen jouait sur une autre ligne à son retour –, Lucas Wallmark ne souhaite pas être séparé de Marcus Sörensen. «On adore jouer avec l'autre et on le montre depuis longtemps – tout le monde le sait, souligne-t-il. Si on peut trouver le bon troisième joueur, ça va être vraiment bien.»

De la musique d'avenir puisque Pat Emond a expliqué que – victoire de Gottéron –, il n'allait pas changer ses lignes pour le déplacement à Lugano. Ce qui signifie, en plus d'un Killian Mottet surnuméraire, que Marcus Sörensen ne sera pas du voyage au Tessin.