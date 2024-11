Orphelin de Teemu Hartikainen, Sakari Manninen s'éclate quand même

Sakari Manninen est le Top Scorer du GSHC par intérim. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Lundi lorsque la composition de Genève-Servette a été dévoilée, une surprise est tombée: le Top Scorer Teemu Hartikainen était annoncé blessé. Pour la première fois cette saison, lui et son compère Sakari Manninen n'allaient pas être alignés ensemble. Comment le No 65, devenant enfiler le maillot à flammes par intérim, allait-il le vivre? Réponse: très bien. Et ce même si le chandail distinctif semblait presque un peu grand pour lui. «Peut-être que ça avait l'air depuis les gradins, mais je ne l'ai pas ressenti, en rigole-t-il. Mais maintenant que tu le dis, je vais checker.»

Face à Ambri, le Finlandais n'a pas semblé dérangé par un éventuel maillot trop grand et, surtout, par l'absence de son coéquipier. Avec deux buts et un assist, il a été le grand artisan de la folle remontée des Aigles face aux Léventins. Et mercredi face à Fribourg (2-0), il n'a certes inscrit «que» un point mais a parfaitement lancé l'ouverture du score genevoise de Vincent Praplan. Et de manière générale, il a réalisé de belles choses.

Une absence qui soude

«Quand son meilleur joueur n'est pas apte au jeu, il se peut que l'équipe s'unifie, pose Sakari Manninen. Ça donne cette petite motivation en plus.» En tout cas, le Finlandais n'est pas impacté par l'absence de son compatriote, même s'il espère «que Teemu soit bientôt de retour et qu'on puisse retrouver le même alignement».

Et si cela ne devait pas être le cas? Et si, pour relancer d'autres lignes, Jan Cadieux remettait son Top Scorer avec des coéquipiers différents? Comment le prendrait Sakari Manninen? «Le coach prend lui-même les décisions et je n'ai rien à dire à ce propos, répond, en bon soldat, le No 65. Il a une vision plus élargie et, peu importe avec qui je joue, j'essaie de donner le maximum et de bloquer les shoots quand je vais sur la glace.»

«J'y ai pensé pendant le match»

Le joueur finlandais a certes répondu à la question, mais ce n'est pas lui qui a les clés en main. Il faut donc demander à Jan Cadieux, le coach de Genève, si c'est une réelle option. «J'y ai pensé durant le match (ndlr: contre Fribourg) quand j'ai vu comme certaines lignes jouaient, dévoile Jan Cadieux. Je vais visionner tout cela et être capable de gérer tous les étrangers pour ces deux matches en 24 heures.» Car un éventuel retour de Teemu Hartikainen signifierait des choix pour l'entraîneur des Aigles.

En tout cas, cette option de ne pas le remettre avec Sakari Manninen est réel. «Il y a une possibilité qu'à son retour, Hartikainen soit sur une autre ligne, appuie Jan Cadieux. C'est une décision qu'on va prendre avec le reste du staff.» Et surtout, un choix qui sera fait en fonction de l'état de santé de tout le monde. Car après avoir déjà joué deux matches cette semaine, Genève s'en va à Rapperswil ce vendredi, avant d'accueillir Ajoie samedi. Avant, d'à nouveau jouer quatre matches en l'espace de six jours début décembre.