Genève remporte le duel des cancres face à Fribourg

Vincent Praplan a inscrit le premier but de la soirée. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce derby entre Genève et Fribourg s'apparentait à un duel de cancres entre les équipes classées respectivement 13e et 12e de National League avant la rencontre de mercredi. La formation qui sortirait défaite de cette rencontre plongerait à nouveau dans la crise. Et c'est Gottéron, victime de son troisième revers de rang, qui fait une rechute.

Si leurs supporters sont arrivés en retard, les Dragons, eux, ne sont jamais réellement entrés dans leur match. Le GSHC a grandement dominé la première période, tant sur le plan territorial qu'au niveau des tirs (14-4). Ce sont les Aigles qui se sont procuré les premières occasions, à l'image de cette jolie combinaison entre Oula Palve et Marco Miranda, stoppée par la jambière de Reto Berra (5e). Quelques minutes plus tard et en power-play, le portier fribourgeois a dû à nouveau se mettre en évidence, s'interposant solidement devant Vincent Praplan et Tanner Richard (10e).

Des Dragons inexistants

Genève a finalement été récompensé en fin de période lorsque ce même Vincent Praplan a été parfaitement servi par Marcus Granlund. Seul devant la cage, le Valaisan n'a plus eu qu'à glisser au fond pour ouvrir la marque (16e). De son côté, Fribourg ne s'est procuré qu'une demi-occasion dans cette période initiale, lorsque Sandro Schmid a transpercé la défense genevoise et, en trébuchant, a lancé à quelques centimètres du poteau gauche de Antti Raanta (12e). Sur la supériorité numérique qui a suivi, les Dragons ont été inexistants – comme pratiquement durant tout le premier tiers.

Le second a mieux commencé pour Fribourg – privé de leur Top Scorer à partir de ce moment-là, Marcus Sörensen s'étant blessé au bas du corps. La troupe de Pat Emond s'est procuré quelques occasions dans le camp grenat. Sauf que ce bel élan a été coupé par un 1 contre 1 d'Alessio Bertaggia, néanmoins remporté par Reto Berra (24e). Mais surtout, deux minutes plus tard, par le deuxième but genevois. Après une erreur à la relance d'Andreas Borgman, Tim Berni s'est retrouvé en position favorable et a pu allumer la lucarne des Fribourgeois.

Premier blanchissage pour Antti Raanta

À la mi-match, les Dragons ont repris du poil de la bête en se créant à nouveau de belles actions. Mais Genève a su faire le dos rond et Antti Raanta ne laissait rien passer… tout comme lors du troisième tiers. Fribourg a voulu profiter d'un jeu de puissance pour recoller au score mais les étrangers ont buté sur le dernier rempart grenat, à l'image de Jakob Lilja, Linden Vey et Lucas Wallmark (47e). Dans la dernière période, l'ex-gardien de Carolina a été énorme, détournant les 22 tirs fribourgeois qui sont arrivés dans sa direction. Il en a profité pour fêter là son premier blanchissage en National League dans une ambiance de fin de match électrique.

Cette défaite plonge donc Fribourg dans la tourmente et permet à Genève de faire un bond dans le classement. Le programme à venir pour les deux équipes: la réception de Zoug et un déplacement à Lugano pour les Dragons, contre une visite à Rapperswil et l'accueil d'Ajoie pour les Aigles.