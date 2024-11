Pour ce 13e épisode de la septième saison de Cold Facts, le podcast 100% hockey revient sur la semaine écoulée et fait son tour d'horizon des Romands.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Dans ce 13e épisode et avec une semaine éclatée, on a notamment vu un GSHC qui n’abandonnait pas, un Bienne qui a fait jouer un gamin de 15 ans et un LHC qui ne fait pas semblant quand il perd.

Sommaire:

- Fribourg: des arrivées (dès 01:38)

- GSHC: enfin un succès at home (dès 21:21)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 37:06)

- HCA: Devos en feu (dès 41:59)

- Bienne: réaction positive (dès 49:06)

- LHC: 2 succès et une seille (dès 1:07:38)

