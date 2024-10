Pour ce 10e épisode de la septième saison de Cold Facts, le podcast 100% hockey revient sur la semaine écoulée et surtout, l'échange entre Chris DiDomenico et Jakob Lilja.

Et vous, vous auriez échangé DiDomenico?

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 10e épisode, on revient sur le départ de DiDo pour Ambri. Si le LHC et Bienne sont dans le top 6, Fribourg, Genève et Ajoie occupent les 3 dernières places du classement.

Sommaire:

- DiDo: Ciao Friburgo (dès 1:30)

- Fribourg: victoire d’équipe (dès 21:59)

- Bienne: bien dans le top 6 (dès 36:04)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 46:03)

- GSHC: en panne (dès 50:58)

- HCA: 3 matchs, 2 succès (dès 1:06:15)

- LHC: c’est solide (dès 1:18:08)

