À 15 ans, Jonah Neuenschwander séduit tout Bienne

1/4 L'attaquant biennois Jonah Neuenschwander (à gauche, contre David Sklenicka de Lausanne) est le premier jeune de 15 ans à évoluer en National League depuis 1994. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth et Marcel Allemann

Ce mardi soir, lors du premier but marqué contre Lausanne, un jeune de 15 ans s’est retrouvé sur la glace aux côtés des Finlandais du HC Bienne Aleksi Heponiemi et Jere Sallinen. Du haut de son 1,90 mètre, difficile de croire qu’il s’agit d’un adolescent. Mais Jonah Neuenschwander se distingue par son casque à barreaux et son numéro 82, sans nom.

Le jeune homme originaire d’Orpund, dans la banlieue biennoise, n’a pas eu le moindre mal à trouver ses marques. Et lorsque les Seelandais se sont retrouvés en supériorité numérique, l’entraîneur Martin Filander n’a pas hésité à l’envoyer sur la glace. Un choix payant puisqu’il a été crédité d’un assist sur le 1-0 d’Alexander Yakovenko.

En plus de Jonah Neuenschwander, l’attaquant Livio Christen (19 ans) a fait ses débuts en National League, profitant de la longue liste de blessés à la Tissot Arena. Emmené par ses jeunes, le HC Bienne a donc dominé le LHC 6-1.

Presque un record

Cela faisait 30 ans qu’aucun jeune de 15 ans n’avait joué en première division. À 15 ans et huit mois, Neuenschwander a manqué le record officieux de Michel Riesen de deux petits mois.

Il faut dire que le Seeland est coutumier d’envoyer des jeunes sur la glace, ce qui est aussi sujet à débat. On se souvient que l’attaquant de Winnipeg Nikolaj Ehlers avait débuté à 16 ans sous le maillot biennois, tout comme le défenseur de Tampa Bay J.J. Moser ou encore l’espoir de NHL Lian Bichsel à 17 ans. Avant que le hockey suisse ne devienne professionnel et ne fasse l’objet de statistiques très pointues, il y avait même eu un jeune débutant de 14 ans sur la glace. Il s’agissait alors de Pierre-Alain Flotiront, en 1973.

Bien qu’il soit difficile d’imaginer encore la présence d’un joueur aussi jeune dans une équipe aujourd’hui, il faut noter qu’il n’y a pas d’âge minimum. La ligue mise sur la responsabilité individuelle. Il en va autrement dans le football, où un junior ne peut jouer que l’année de ses 15 ans.

Au micro de Mysports, Martin Filander a loué le fait que Neuenschwander ait joué de manière intelligente et solide. «Nous avons vraiment une bonne organisation junior et nous avons vu récemment que Livio et lui ont été capables de dominer. Pour moi, c’est évident: si nous utilisons ces joueurs chez nous, il faut que ce soit plus haut que la quatrième ligne, pour qu’ils puissent jouer avec le puck et avoir du soutien.»

À Bienne, on est toutefois conscient de la responsabilité qui incombe à un club de jeter un si jeune joueur dans le bain et on sait que cela peut faire jaser: «Nous pensions déjà l’utiliser il y a quelques semaines, mais nous avions alors décidé d’attendre. Mais il s’est si bien débrouillé à l’entraînement que nous avons été convaincus que le moment était venu», explique le directeur sportif Martin Steinegger à Blick. Pour lui, il y a un facteur décisif: «Jonah est un garçon intelligent, qui a les pieds sur terre et qui vient d’un bon environnement.» Cette impression s’est également confirmée après le match aux yeux du directeur sportif puisqu’il a trouvé le jeune joueur «totalement détendu».

L'adrénaline avant la rechute?

Il y a de fortes chances que Jonah Neuenschwander soit à nouveau aligné ce week-end. Mais à Bienne, on veut aussi faire attention à lui et aux autres jeunes comme Livio Christen, Niklas Blessing (18 ans), Nolan Cattin (18 ans) ou encore Jamie Villard (18 ans), qui ont déjà été utilisés. On ne souhaite pas les griller. «Avec l’euphorie et l’adrénaline, le départ est plus facile. C’est lorsque la routine s’installe après plusieurs matches et qu’une fatigue mentale survient et que cela est plus compliqué, ce qui est normal, explique Martin Steinegger. Nous devrons donc les soutenir tout particulièrement, mais aussi donner leur chance à d’autres.»

Quoi qu’il en soit, les recruteurs de NHL pourraient bientôt s’intéresser de plus près à Neuenschwander et à son frère Elijah (18 ans), qui est gardien de l’équipe nationale des moins de 20 ans, sous contrat avec Fribourg, mais qui joue actuellement à Coire. Le joueur ne pourra toutefois pas être drafté avant 2027.