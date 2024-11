Jonah Neuenschwander, 15 ans et joueur de National League, une bonne idée?

Jonah Neuenschwander a réalisé ses débuts avec Bienne ce mardi. Photo: Pius Koller

Que faisiez-vous le 10 mars 2009? Jonah Neuenschwander, lui, voyait le jour dans le Seeland. C'était il y a 15 ans et quelques mois. Pourquoi est-ce important? Parce que mardi soir, le prodige du HC Bienne a chaussé ses patins pour la première fois face à des adultes. À quelques mois près – la Suisse n'autorisant pas à travailler avant son 15e anniversaire –, il n'aurait légalement pas été en âge de le faire. Mardi, il n'est pas devenu le plus précoce joueur de National League puisque Michel Riesen était encore plus jeune lors de ses débuts. Mais c'était à une autre époque. Dans un hockey si différent de celui d'aujourd'hui.

Et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a même écrit un passage réservé aux moins de 16 ans dans sa brochure «Protection des jeunes travailleurs»: «Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas effectuer de service aux clients dans les hôtels, restaurants et cafés.» Visiblement, jouer un match de hockey professionnel, n'est pas un souci.

Que l'on se comprenne bien. J'aime beaucoup cette histoire. De voir cet adolescent faire ses grands débuts en National League avec la grille est une jolie image et j'espère qu'il vivra une longue et belle carrière. Mais dans le même temps, je ne peux m'empêcher de me dire qu'à 15 ans et des poussières, si talentueux soit-il, un jeune hockeyeur n'est peut-être pas tout à fait prêt à jouer à ce niveau. Oui, il mesure 1m90 selon sa fiche sur eliteprospects. Mais est-ce à dire qu'il est physiquement au niveau pour se retrouver avec de robustes arrières de l'élite? Probablement pas.

Cette histoire m'a fait me poser une question. Doit-il y avoir une limite d'âge pour jouer en National League? Actuellement, il n'y en a pas. J'aurais tendance à dire que si on n'est pas habilité à effectuer le service dans un hôtel avant ses 16 ans, on ne devrait pas forcément être une glace de National League.

Mais j'avoue que je suis tiraillé.