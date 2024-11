«Malgré les blessés, Bienne est capable de montrer un autre visage»

Auteur d'un but et d'un assist face à Lausanne, Johnny Kneubuehler a participé à la fête. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

En voilà une victoire qui fait du bien! Après leur victoire 6-1 contre le Lausanne HC, les joueurs biennois pouvaient enfin savourer une belle prestation ce mardi soir. Et il était temps, eux qui avaient perdu leurs quatre rencontres précédentes. La morosité pointait le bout de son nez, mais les sourires étaient finalement de retour dans le vestiaire de la Tissot Arena.

Les Séelandais ont non seulement livré une solide performance, mais ils ont aussi réalisé une bonne opération au classement en se rapprochant du top 6, tout en creusant l’écart avec Rapperswil, défait face à Zurich.

Auteur d’un but et d’un assist, le joueur du HC Bienne Johnny Kneubuehler ne cachait pas son plaisir après la rencontre: «Honnêtement, on a fait une belle performance. En face, c’était une grosse équipe. C’était une petite soirée pour eux, mais on a très bien joué», se réjouit l’attaquant.

Les jeunes livrent la marchandise

Logiquement, l’homme a une pensée pour ses tout jeunes coéquipiers qui ont grandement participé à cette victoire. Face aux nombreuses blessures au sein de son effectif, l’entraîneur Martin Filander avait en effet décidé d’aligner les attaquants Livio Christen et Jonah Neuenschwander, ce dernier devenant dans le même temps le deuxième plus jeune joueur à patiner en National League.

Avec un assist en poche, autant dire que ce choix s’est révélé payant: «Nous avons une longue liste de blessés. Ce n’est pas facile à gérer, mais c’est bien aussi dans un sens d’avoir ces fluctuations dans l’effectif. Parfois, il y a des périodes dans lesquelles il faut dominer, d’autre fois, c’est le bon moment de challenger l’équipe, ce qui était le cas ce soir», analyse le coach suédois.

Confiance avant le derby

«Ils ont fait un travail formidable, ils ont su travailler dur et jouer simple», reprend Johnny Kneubuehler au sujet des nouveaux venus. À travers ces jeunes talents, l’attaquant voit aussi un signe positif pour l’ensemble de l’équipe: «C’est bon pour le moral, car cela change aussi les réactions autour de nous. On sait qu’il y a des blessés et on espère vraiment qu’ils reviennent au plus vite. Mais on est aussi capables de montrer un autre visage, on l’a bien vu ce soir.»

Les Seelandais peuvent donc envisager le derby face à Berne avec confiance, dès vendredi à la maison (19h45). «Ce sera un très gros match et il faudra le jouer de la même manière. Notre arme, c’est de bien gérer les débuts de matches. On se fait petit à petit à cette situation et c’est notre mental qui fera la différence», conclut Johnny Kneubuehler.

Le LHC doit se trouver à l’extérieur

Du côté du Lausanne HC, désormais 3e au classement, cette défaite n’a bien sûr rien d’alarmant à l’heure actuelle. Mais le club vaudois a tout de même une fâcheuse tendance à se prendre buts sur buts dans les soirs où il est moins en forme (7-2 contre Berne, 6-3 contre Zoug, puis 0-5 et 7-4 contre Genève-Servette en Ligue des champions, pour ne citer que les matches les plus récents).

Le Lausanne HC et Jason Fuchs veulent retrouver une certaine constance, surtout à l'extérieur. Photo: keystone-sda.ch

Avant de remonter dans le car, Jason Fuchs avait pleinement conscience du problème: «On est une bonne équipe à la maison, mais à l’extérieur, on n’a pas encore trouvé notre jeu», explique-t-il. «Chaque match est un renouveau, on veut déjà éviter de perdre deux fois de suite, ce qu’on fait plutôt bien. Mais maintenant, pour la confiance, ça nous ferait du bien d’enchaîner quelques victoires, même si on est bien placés. On sait ce qu’on doit faire, mais pour l’instant, on se laisse trop facilement couper les jambes sur la route, il faut mieux gérer.»

Le LHC aura tout d’abord l’occasion de retrouver la victoire face à Davos, ce jeudi dans sa Vaudoise aréna: «Ça va forcément faire penser au quart de finale de la saison dernière, il y aura à coup sûr une bonne ambiance», se réjouit Jason Fuchs. De quoi garder le cap à la maison avant un nouveau test à l’extérieur, dimanche face à Ambri (15h45).