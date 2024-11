«À cause du LHC, mes filles sont obsédées par la couleur rouge»

Gavin Bayreuther a rejoint Lausanne cet été. Photo: keystone-sda.ch

Gavin Bayreuther n'a pas voulu faire cette promesse à ses filles de 1 et 3 ans – ne sachant pas s'il pouvait la tenir. Celle-ci: être le premier buteur et donc le joueur qui allait déclencher la pluie de peluches face à Langnau dimanche. «Comme je ne score pas souvent, elles me disent avant chaque match: 'Bonne chance papa, marque un but aujourd'hui.'»

Un encouragement qui, dimanche, a porté ses fruits. Gavin Bayreuther a inscrit sa deuxième réussite de la saison. Et il n'a pas été loin de faire tomber les nounours, n'étant devancé que de quelques minutes par Damien Riat. «C'était un peu frustrant de ne pas marquer – même si je me vois comme un passeur avant tout, avoue le défenseur. Mais trouver le fond des filets va aider pour ma confiance.»

Un déménagement compliqué

L'Américain – qui vit sa première expérience en dehors de son pays – l'avoue: la transition entre les États-Unis et l'Europe n'a pas été des plus aisées. «Et pas seulement au niveau du hockey, mais aussi du mode de vie, explique le No 5 du LHC. J'ai une femme, deux filles et un chien. Les amener ici n'a pas été si facile. Ça nous a pris du temps pour nous adapter, mais les joueurs et le staff ont été extrêmement accueillants.»

Si c'est la première fois que Gavin Bayreuther s'installe en dehors de l'Amérique du Nord, ce n'est pas sa première visite en Suisse. «Je suis venu jouer des matches amicaux avec mon équipe universitaire il y a une dizaine d'années, se souvient-il. J'adore y vivre. Certes, j'ai été habitué à vivre dans une maison et j'ai un plus petit appartement. Mais ça reste génial – le pays est impressionnant.» Il avoue toutefois que le français reste pour le moment son talon d'Achille. «Heureusement, ma femme le parle un peu – moi pas du tout. J'essaie d'apprendre tous les jours un nouveau mot.» Dimanche, celui-ci a d'ailleurs été «peluche».

«Un très bel humain»

Sur la glace, l'adaptation de Gavin Bayreuther n'a non plus pas été un jeu d'enfant. En même temps, il faut rappeler que l'Américain a été longuement blessé la saison dernière. D'ailleurs, c'est entre autres pour ça qu'il a atterri au bord du Léman. «Peu d'équipes me voulaient cette année, avoue le défenseur. J'ai ensuite reçu un appel de John Fust (ndlr: le directeur sportif du LHC) et c'était prometteur. Je me suis renseigné sur la patinoire, la ville de Lausanne et je suis extrêmement heureux de ma décision. Et très reconnaissant.»

Celui-ci avait également un petit lien avec Geoff Ward, le coach des Lions. «J'ai entraîné son cousin, dévoile le technicien. Et un de mes anciens collègues l'a coaché à Dallas – je respecte à fond son opinion.» Au-delà de son jeu, Geoff Ward l'a aussi fait venir pour sa personnalité. «Il a vraiment une bonne influence sur notre vestiaire. C'est un bon joueur de hockey, mais aussi un très bel humain.» Et à parler à Gavin Bayreuther durant cinq minutes après la rencontre, on ne peut que comprendre ce que l'entraîneur des Vaudois veut dire.

La relation avec Lawrence Pilut

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour l'Américain et le LHC, deuxième au classement. Surtout que l'inquiétude pouvait être de mise en défense, après la grave blessure (puis la rechute) de Lawrence Pilut. «Lawrence n'a été qu'un soutien et un bon ami pour moi, révèle Gavin Bayreuther. Je lui en suis très reconnaissant. Je me sens mal pour lui.»

L'homme aux 122 matches de NHL, qui sait ce qu'une grave blessure signifie, ne peut toutefois pas s'apitoyer sur le sort de son coéquipier. Ce mardi, il retrouve déjà la glace, en se rendant à la Tissot Arena pour y affronter Bienne. On ne sait pas si ses deux filles seront dans les gradins. Mais si tel est le cas, elles devraient être habillées avec un maillot du club. «Elles sont obsédées par le hockey, la couleur rouge et le Lion», rigole leur papa.