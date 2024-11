Pendant le lancer de peluches du LHC, Geoff Ward est rentré aux vestiaires

Geoff Ward n'est pas resté o Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Après le faux départ, la joie du public lors de Lausanne - Langnau. Si certains supporters avaient déjà jeté leurs peluches lorsque Ken Jäger a raté le but vide, la grande majorité a sagement attendu l'ouverture du score de Damien Riat pour le faire. À la Vaudoise aréna ce dimanche a donc eu lieu le traditionnel lancer de peluches.

Tandis que la plupart des joueurs vaudois ont aidé les enfants à nettoyer la glace, leur coach, lui, était introuvable. «Effectivement, j'ai quitté le banc», explique Geoff Ward en rigolant. N'aime-t-il pas cet événement organisé par son club? «C'était surtout la bonne occasion pour prendre un truc à boire, répond-il. Je savais que ça prendrait 15 minutes pour que le match reprenne, alors j'ai été prendre un Coca.» Cette tradition, Geoff Ward l'a déjà expérimentée à plusieurs reprises en Amérique du Nord. Et il la préférait de l'autre côté de l'Atlantique: «Là-bas, ça va plus vite pour débarasser.»

«Plaisir de voir autant d'enfants avec le sourire»

Cette disparation momentanée de l'entraîneur est donc la faute de Damien Riat – qui a parfaitement lancé son équipe à la mi-match par cette réussite. Et qui a surtout fait tomber les peluches sur la glace. Une grande première pour le No 9. «C'est cool quand on sait que c'est pour la bonne cause, sourit le buteur. Ça fait plaisir de voir autant d'enfants avec le sourire aux lèvres dans cette patinoire.»

Une signification encore plus spéciale pour Damien Riat qui a connu les joies de la paternité il y a 5 mois. Mais sa fille n'était pas dans les tribunes pour la nette victoire face à Langnau (4-1). «J'espère qu'à l'avenir, c'est un match qu'elle va noter dans son agenda», lâche-t-il. Pour peut-être revoir son papa faire tomber une pluie de peluches sur la Vaudoise aréna, lui qui a récemment prolongé son contrat avec le LHC jusqu'en 2029.