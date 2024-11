Sous une pluie de peluches, Lausanne déroule face à Langnau

Ce dimanche avait lieu l'opération lancer de peluches pour le match entre Lausanne et Langnau. Malgré un premier but qui s'est fait attendre, les Vaudois se sont aisément imposés (4-1) et remontent à la deuxième place au classement.

Benjamin Bougro a aidé à ramasser les peluches après le premier but. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le seul couac de l'après-midi à la Vaudoise aréna a eu lieu à la 24e minute du match. Alors que Ken Jäger a raté la cage vide, des doudous ont commencé à voler sur la glace. Car ce Lausanne - Langnau était placé sous le signe du lancer de peluches. Au premier but du LHC, le public devait tirer ours ou dauphin sur la glace – ceux-ci étant ensuite récoltés et donnés à une association. Le non-but du No 17 a eu pour résultat d'interrompre la partie quelques instants.

Il a fallu attendre la 31e minute de jeu pour qu'enfin, le public puisse vivre une libération. Et pour ça, il peut remercier Damien Riat. L'attaquant lausannois a profité d'un Luca Boltshauser sans cage pour glisser la rondelle sous le portier emmentalois. Cette fois, c'était bon pour les peluches.

En mode diesel

Après plusieurs minutes d'interruption – le temps de tout ramasser –, le jeu a pu reprendre. Et enfin, le match s'est un peu emballé. Car avant l'ouverture du score de Riat, il ne s'était pas passé grand-chose à la Vaudoise aréna. Le plus gros fait de jeu était une pénalité de match récoltée par l'Emmentalois Jiri Felcman pour un balayage sur Jason Fuchs (18e). Malgré les 5 minutes de supériorité numérique réparties sur les deux premières périodes, Lausanne n'a pas réussi à se montrer dangereux.

Sauf qu'après le premier but, le LHC a lancé la machine. Par deux fois avant la deuxième sirène, les Vaudois ont trouvé le fond des filets. D'abord par Gavin Bayreuther après une belle entrée en zone. En ajustant le dessus de l'épaule de Boltshauser, le défenseur américain a inscrit son deuxième but sous les couleurs lausannoises. Puis, 9 secondes avant la pause, Antti Suomela a été plus rapide que le gardien des Tigres sur un rebond et a glissé la rondelle sous lui.

Premier but de Jordann Bougro

Dans le dernier tiers, Langnau a bien tenté de revenir. Et à 9 minutes de la fin du temps réglementaire, ils ont inscrit le but de l'espoir par Flavio Schmutz. Problème pour les visiteurs: huit secondes après cette réussite, Jordann Bougro pouvait redonner trois longueurs d'avance au LHC – son premier but sous les couleurs vaudoises.

Un but qui était synonyme de fin des débats. En s'imposant face à Langnau, Lausanne remonte à la deuxième place du classement de National League, à un point du leader Davos. Des Grisons qu'ils rencontreront d'ailleurs jeudi. Mais avant, les Lions se rendront à Bienne mardi.