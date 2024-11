Les fans lancent les peluches sur… une cage vide manquée

Face à Langnau ce dimanche, le Lausanne HC organisait son annuel lancer de peluches. Problème: une grosse occasion manquée par Ken Jäger a fait croire à certains supporters qu'il y avait but. Le match a été interrompu quelques instants à cause de doudous sur la glace.

Après son but, Damien Riat a aidé à ramasser pour le lancer de peluches – réussi cette fois. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Ken Jäger se demande peut-être comment il a fait pour rater une telle occasion à la 24e minute du match entre Lausanne et Langnau. Bien décalé et face à la cage, le No 17 des Lions a trouvé l'extérieur du filet. Anodin dans n'importe quelle rencontre de National League.

Sauf que ce dimanche, à la Vaudoise aréna, c'était l'opération lancer de peluches. En résumé, au premier but du LHC, les gens sont priés de balancer leurs doudous et autres nounours sur la glace. Ceux-ci sont ensuite récoltés et redistribués à des associations.

Vous l'aurez vu venir… Ce filet qui a tremblé a fait croire à certaines personnes – surtout de l'autre côté de la patinoire – qu'il y avait but. Une première peluche a volé à côté du banc de Langnau, puis une deuxième. Effet domino, c'est finalement plus d'une vingtaine de peluches qui se sont retrouvées sur la glace. Mais comme le jeu était en cours sur la cage emmentaloise, les arbitres ont attendu plusieurs secondes – au grand dam des joueurs de Langnau – avant de siffler l'interruption de la partie. Les joueurs ont ensuite fait le ménage devant leur banc, renvoyant les peluches de là où elles étaient venues.

Finalement, c'est sept minutes plus tard que les peluches ont pu être lancées – pour de bon cette fois – après l'ouverture du score de Damien Riat. Et cette fois, les ours, chiens ou autre poulpes avaient leur place sur la glace. Tout comme une peluche de… Calvin, la mascotte de Genève-Servette, le club rival.