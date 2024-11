Zurich s'impose à Rapperswil et recolle en tête du championnat

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Bienne - Lausanne 6-1

Lausanne a coulé contre Bienne. Pourtant décimés par les blessures, les Biennois ont largement dominé les Lions lausannois (6-1). Et deux néophytes ont d'ailleurs débutés sous le maillot du HC Bienne: Livio Christen (19 ans) et Jonah Neuenschwander... 15 ans.

Et ce dernier - alligné en première ligne aux côtés de Jere Sallinen et Aleksi Heponiemi - a d'ailleurs été crédité d'un assist sur l'ouverture du score de Yakovenko (13e). Un but rendu possible grâce à un écran décisif de Livio Christen devant Kevin Pasche.

Jonah Neuenschwander a d'ailleurs écrit une page d'histoire du hockey helvétique ce mardi soir. Il est devenu le premier joueur de moins de 16 ans à inscrire un point dans l'élite depuis l'ancien joueur de NHL Michel Riesen en 1994/95, alors sous le maillot de... Bienne.

Mené 2-0 après 20 minutes de jeu, Lausanne a pourtant cru se relancer grâce au premier but marqué cette saison par son capitaine Joël Genazzi (23e, 2-1). Mais les hommes de Geoff Ward sont décidément peu souvent inspirés loin de leurs bases ces dernières semaines.

Et ils n'ont pas été aidé par Kevin Pasche, visiblement pas dans un grand soir. Il a capitulé à trois reprises dans le tiers médian, Bienne forçant la décision sur des réussites signées Jere Sallinen (27e, 3-1), Toni Rajala (38e, 4-1) et Elvis Schläpfer (40e, 5-1). Pasche a d'ailleurs cédé sa place à Antoine Keller au début du troisième tiers. Johnny Kneubühler a inscrit le sixième but biennois en fin de rencontre (57e, 6-1).

Les Seelandais, qui restaient sur quatre défaites d'affilée, reviennent ainsi à une longueur du top 6. Pour sa part, le LHC recule à la 3e place du classement, à un point des co-leader Zurich et Davos.

Lugano - Langnau 3-5

Dans une rencontre entre deux équipes à la lutte pour une place en play-in, Langnau a pris le meilleur sur Lugano (3-5). Cette victoire permet aux Emmentalois de remonter à la 9e place, en passant devant leur adversaire du soir.

Après l'ouverture du score de Timo Jenni (9e), les Luganais sont parvenus à égaliser par l'intermédiaire de Marco Müller (13e). Mais les Bernois ont fait la différence en 9 secondes au début de la deuxième période. A la 27e minute, Joshua Fahrni puis Dario Allenspach marquaient coup sur coup pour donner deux longueurs d'avance à Langnau.

Michal Kristof inscrivait le quatrième pour Langnau en fin de seconde période. La réduction du score de Calvin Thurkauf (43e), pour son premier but depuis son retour de blessure, n'y changeait rien. Sean Malone inscrivant même un cinquième but pour les Bernois (51e, 2-5), avant que David Aebischer ne marque en toute fin de rencontre pour son premier but sous les couleurs luganaises (59e, 3-5).

Rapperswil - Zurich 1-4

Les ZSC Lions pouvaient recoller à Davos en tête du classement en cas de succès contre Rapperswil, et les hommes de Marc Crawford n'ont pas failli.

C'est Alessandro Segafredo qui a mis Zurich sur les bons rails (9e, 0-1). Le jeune italien a inscrit le premier but de sa carrière en National League (après avoir marqué 6 buts avec les GCK Lions en Swiss League). Moins de trois minutes plus tard, Denis Malgin doublait la marque (12e).

Viktor Rask permettait aux Lakers de revenir dans la rencontre à la mi-match (28e, 1-2), mais Juho Lammikko redonnait deux longueurs d'avance à Zurich en début de troisième période (24e, 1-3). Denis Malgin s'offrait même un doublé dans la cage vide en fin de rencontre (60e, 1-4).

Zurich reprend donc la première place du classement à égalité de points avec Davos, mais un match en moins de disputé. Rapperswil reste pour sa part 8e, avec sept points de retard sur Kloten, premier qualifié pour les play-offs.

Zoug - Kloten 5-0

Fin de série pour Kloten. Largement défaits par Zoug (5-0), les Aviateurs voient leur série de succès s'arrêter après quatre victoires consécutives (et même six sur leur sept dernières rencontres).

Les Zougois se sont montrés intraitables devant leur public. Après 20 minutes, le score était déjà de 3-0 grâce à des réussites de Johnson (2e), Herzog (10e), et Leuenberger (19e). Geisser (33e) et Simion (35e) mettaient fin à tout suspens à la mi-match.

Au classement, cette victoire permet aux Zougois de passer devant Berne et de se classer 4e. Pour leur part, les Aviateurs restent 6e, mais voient Bienne revenir à un point.