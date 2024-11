Le jeune Jonah Neuenschwander, à gauche, est devenu le plus jeune joueur à griffer une glace de National League ce mardi à la Tissot Arena. Photo: Keystone

Thibault Gilgen Journaliste Blick

C’était un peu le bal des absents ce mardi soir à la Tissot Arena. Alors qu’il recevait le Lausanne HC, le HC Bienne avait quelques mauvaises nouvelles à encaisser, à savoir les absences prolongées de Luca Cunti, Gaëtan Haas, Damien Brunner, Viktor Lööv et Lias Andersson, qui étaient confirmées un peu plus tôt. Avec encore l’absence de Jérémie Bärtschi, les Seelandais devaient donc se résigner à composer, à nouveau, avec la malchance.

Mais l’hécatombe permettait au moins à l'entraîneur biennois Martin Filander de lancer de jeunes joueurs dans le bain, à l'image des attaquants Livio Christen et Jonah Neuenschwander. À 15 ans et huit mois, ce dernier devenait tout simplement le deuxième plus jeune joueur à griffer une glace National League, juste après Michel Riesen.

De son côté, le LHC n’était pas franchement mieux loti, puisque toujours privé de Théo Rochette et d'Andrea Glauser, qui se sont ajoutés à la longue liste des absents ce week-end. Les Vaudois se présentaient à la Tissot Arena avec le même alignement que dimanche face à Langnau, Gael Haas venant à nouveau compléter la défense.

Un premier point en National League

Après un début de match équilibré, où les deux équipes semblaient bien en jambe, c’est finalement la jeunesse biennoise qui est sortie du bois. Profitant d'une sanction de deux minutes contre Jason Fuchs, Bienne a pris les choses en main grâce à Alexander Yakovenko, sur assists de Johnny Kneubuehler et… du novice Jonah Neuenschwander. De quoi réveiller les 5'663 spectatrices et spectateurs de la Tissot Arena pour cette première presque historique.

D’autant que Jérôme Bachofner trouvait la barre du but vaudois quelques instants plus tard, avant que Luca Christen n'inscrive le 2-0. On a connu un Kevin Pasche plus inspiré cette saison, le portier lausannois relâchant de nombreux pucks dans des situations chaudes tout au long de la rencontre.

Revenus avec des meilleures intentions sur la glace, les Lausannois s’en remettaient quant à eux aux joueurs d’expérience pour réduire la marque à la 22e minute, grâce à Joel Genazzi, auteur de sa première réussite de la saison.

Un soir sans pour Kevin Pasche

Mais la lueur d'espoir fut brève, puisque Jere Sallinen redonnait une longueur d’avance aux Seelandais à la 26e minute. Parti aux vestiaires, après un puck reçu au visage, Antti Suomela laissait sur la glace un LHC bien emprunté qui encaissait encore le 4-1 sur une nouvelle faiblesse de Kevin Pasche (38e, Toni Rajala). Malgré le retour de son top scorer sur la glace, le LHC concédait ensuite le 5-1 (39e, Elvis Schläpfer). Comme souvent lors de leurs dernières sorties, les Vaudois ne parvenaient pas à stopper l’hémorragie.

Au troisième tiers, le gardien lausannois cédait logiquement sa place à Antoine Keller, confronté à une redoutable contre-attaque menée par Rajala et Müller qui terminait sur les montants, après une supériorité numérique sans issue pour les Vaudois. L'ancien lion Johnny Kneubuehler scellait définitivement le destin de cette rencontre en inscrivant le 6-1 à la 56e minute. Les esprits s'échauffaient quelque peu après une charge dans le dos pas nécessaire du Lausannois Lauri Pajuniemi sur Yanik Burren. Mais la messe était dite.

Après quatre défaites de suite, les Biennois se donnent donc un peu d'air au classement, en se rapprochant du top 6. Rien de trop grave du côté lausannois, même si, quand ils n'y sont pas, les Lions ont tendance à se prendre quelques claques ces derniers temps.Les deux équipes ont rendez-vous jeudi prochain pour une revanche à la Vaudoise aréna.