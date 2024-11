Face à Zoug, Fribourg stoppe l'hémorragie

Linden Vey (à gauche) a inscrit le premier but du match. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

De retour à la 13e place de National League avant la rencontre, Fribourg était mal en point. Les Dragons venaient de vivre trois défaites d'affilée, face à Lausanne, Ambri et Genève. Une réaction était attendue de la part des supporters avec la réception de Zoug, adversaire coriace mais qui a joué (et perdu) un match face à Zurich 24 heures avant de se rendre à la BCF Arena.

Surtout, les Taureaux sont arrivés avec une paire de gardiens de 18 ans de moyenne d'âge. Aligné devant les filets, Santo Simmchen (19 ans) n'avait évolué que 55 minutes en National League avant sa titularisation face à Fribourg, tandis que Matia Nico Birchler (17 ans), portier des juniors élites zougois, prenait place sur un banc de l'élite pour la toute première fois de sa carrière. Fribourg avait donc une opportunité en or de regagner de la confiance devant les buts, là où le bât blesse depuis le début de la saison.

Premier but pour Linden Vey

La troupe de Pat Emond est bien entrée dans sa partie avec plusieurs tentatives, dont la plus grosse de Jacob de La Rose (4e), qui, en position favorable, n'a pas cadré. Les Dragons n'ont pas pu capitaliser sur leur bonne entame de match et Zoug a ensuite pris l'ascendant. Reto Berra, solide, ne laissait rien passer. Fribourg a repris le momentum en fin de tiers grâce à deux pénalités contre les visiteurs – la deuxième se chevauchant d'ailleurs sur les périodes.

Une punition qui a profité à Gottéron dès l'entame du tiers médian. À la suite d'un tir de la ligne bleue de Ryan Gunderson, Linden Vey a été le plus prompt sur le rebond accordé par le jeune Santo Simmchen – qui n'a rien pu faire sur le coup (21e). Directement après ce but, la BCF Arena a cru que Fribourg allait évoluer (au moins) deux minutes en supériorité numérique. Mais Sandro Schmid, pensant que les officiels auraient dû donner une pénalité majeure après le visionnage de la vidéo, a été puni pour un comportement anti-sportif (24e). Mécontente, l'enceinte fribourgeoise aurait pu exploser de rage si le lancer de Lukas Bengtsson, freiné mais non bloqué par Reto Berra, avait fini sa course au fond des filets quelques secondes plus tard.

Nathan Marchon délivre la BCF Arena

Après la mi-match, les Dragons ont pourtant bien été aidés par Santo Simmchen, auteur d'un cadeau sur le 2-0. Le pauvre dernier rempart n'a pas réussi à bloquer un puck anodin et en cloche de Lucas Wallmark. À nouveau, c'est un Fribourgeois qui a été le plus rapide sur la rondelle, Jacob de La Rose pouvant donner de l'air à son équipe (32e).

Avant la deuxième sirène et à 5 contre 4, les Zougois sont toutefois revenus dans la partie. Flottant, le tir de Lukas Bengtsson a cette fois terminé sa course au fond des filets, passant au-dessus de Reto Berra. Les Fribourgeois et leurs supporters risquaient de souffrir jusqu'au bout.

Enfin, jusqu'au troisième but de la soirée. Celui de Nathan Marchon, qui a pris de vitesse la défense des Taureaux. Après une jolie feinte de tir, le No 97 a dribblé Santo Simmchen et s'est ouvert le chemin des filets (47e). La BCF Arena pouvait laisser éclater sa joie – ses joueurs se dirigeant vers la victoire. Dans la cage vide, Sandro Schmid a scellé le score (59e).

Ce succès qui permet à Gottéron de souffler à nouveau. Ce samedi, les Dragons se rendront à Lugano – une équipe également mal en point en ce début de saison. L'occasion est belle de réaliser un week-end à six points pour eux.