La stat' qui fait mal à Fribourg Gottéron et Genève-Servette

Genève-Servette, champion d'Europe en titre et prétendant au haut du classement, traverse une période compliquée malgré trois victoires de rang. Avec des résultats décevants et une dynamique qui semble doucement (mais sûrement?) s'inverser, les causes de ces résultats en dents de scie sont multiples. Blessures, enchaînement des matches, méforme de certains leaders. Mais une piste intéressante se trouve dans l’analyse des statistiques avancées. En regardant au-delà des simples scores, les données sur la qualité des tirs — à la fois ceux produits et ceux concédés — permettent de mieux cerner les faiblesses structurelles qui plombent certaines équipes.

La méthodologie Ce tableau repose sur des données avancées mesurant la probabilité de marquer ou d'encaisser un but sur chaque tir. La statistique xGF/shot (expected goals for par tir) évalue la qualité offensive des tirs d'une équipe, tandis que xGA/shot (expected goals against par tir) mesure le danger des tirs concédés en défense. La différence entre ces deux indicateurs (Dif) montre si une équipe génère plus de tirs dangereux qu'elle n'en subit. Les couleurs du tableau permettent une lecture rapide : le vert indique de bonnes performances, le rouge signale des lacunes. Ces chiffres offrent une vue précise de l'efficacité globale des équipes, au-delà des simples résultats au tableau d'affichage.

Et il en va de même pour Fribourg Gottéron. Les chiffres ne mentent pas: Les Aigles, tout comme les Dragons, souffrent d’un déséquilibre criant entre leur attaque et sa défense. Si Fribourg est en quête de solutions pour redresser la barre, les attentes sont encore plus élevées du côté de Genève, où le titre de la saison précédente impose un certain standard. Mais avec une efficacité offensive moyenne et une défense en perdition, les Genevois doivent rapidement trouver des ajustements pour ne pas voir leur saison s’effondrer.

Analyse des deux clubs romands en difficulté en prenant en compte la dangerosité des tirs à 5 contre 5.

Le cas Fribourg Gottéron

L'attaque, 10e (5,91%)

Fribourg Gottéron n’arrive pas à faire peser ses tirs cette saison. La défaite 2-0 à Genève mercredi soir en était une nouvelle illustration claire. Oui, les hommes de Pat Emond ont beaucoup tiré avec notamment 42 shoots (cadrés et non-cadrés) en direction du but genevois à 5 contre 4. Mais avec à peine plus de 2 buts escomptés, le pourcentage de but par shoot n'a pas atteint les 5%. C'était donc encore moins bien que la moyenne de la saison des joueurs de la BCF Arena. Avec une efficacité offensive qui les place dans le bas du classement, l’équipe peine à générer des occasions réellement dangereuses. Ce chiffre reflète un manque de tranchant dans la zone adverse, où le travail offensif ne se traduit pas suffisamment en opportunités de qualité.

La défense, 12e (6,60%)

La situation défensive est encore plus préoccupante: Fribourg se classe 12e sur 14 en concédant des tirs particulièrement dangereux. Ce niveau d’exposition défensive fragilise une équipe déjà en difficulté, incapable de réduire les risques face à des adversaires souvent plus incisifs. Mercredi à Genève, ils ont davantage shooté que concédé des tirs. Mais la dangerosité des envois grenat était autrement plus grande avec 2,17 xG pour 32 shoots soit près 6,75% de chance de but par tir. Seules deux équipes font moins bien qu'eux depuis le 17 septembre. Spoiler: Genève en fait partie. L'autre étant Lugano, une équipe ont le moral n'est pas au beau fixe non plus.

En général, 11e (-0,69%)

Pour citer le roi Arthur de la série Kaamelott, on pourrait dire qu'à Fribourg, «à part l'attaque, y a que la défense qui pêche». Avec un différentiel négatif de 0,69 %, Fribourg affiche une performance globale décevante. L’équipe est dépassée dans les deux zones clés de la glace, un constat qui explique largement les résultats en demi-teinte depuis le début de la saison.

Le cas Genève-Servette

L'attaque, 6e (6,24%)

Genève-Servette se montre légèrement plus efficace en attaque que Fribourg Gottéron, mais sans atteindre les standards attendus d’un prétendant au titre de champion de Suisse. Les Grenat sont certes mieux lotis, mais finalement assez loin de Zoug, Davos et Zurich, les trois meilleures formations de la Ligue dans cette catégorie. L’équipe de Jan Cadieux se crée des occasions, mais elles manquent souvent de la dangerosité nécessaire pour prendre le dessus sur ses adversaires.

La défense, 14e (6,77%)

Le véritable talon d’Achille des Genevois cette saison est leur défense. Derniers au classement pour la qualité des tirs concédés, ils laissent beaucoup trop de liberté aux attaquants adverses. Ce chiffre illustre une défense loin de son niveau habituel, plombant le bilan global de l’équipe. Là où le GSHC offre des 6,77% de chance de marquer par shoot concédé, Zoug en est à 5,72%. Impressionnant. C'est également une des raisons pour lesquelles les mauvais résultats du EVZ en début de saison ne pouvaient pas durer.

Cumulé, 10e (-0,53%)

Avec un différentiel de -0,53 %, Genève est à la traîne en était évidemment plombé par une défense à 5 contre 5 qui ne fait pas franchement bonne figure. Bien qu’un peu moins mal en point que Fribourg Gottéron, l'incapacité à resserrer les lignes en défense et à mieux exploiter leurs occasions offensives reste inquiétante pour des Grenat qui ambitionnent toujours de jouer les premiers rôles.