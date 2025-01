Face à Ajoie, Lausanne renoue avec la victoire

Damien Riat (avec le maillot de Top Scorer) a inscrit le premier but face à Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport avec ATS

Lausanne - Ajoie 3-0

1:43 Lausanne - Ajoie: Kevin Pasche obtient un nouveau blanchissage

Après deux défaites consécutives loin de ses terres, le leader lausannois avait à cœur de prouver que sa Vaudoise aréna était toujours une forteresse. Mission réussie pour le LHC, qui a pris le dessus face à un vaillant Ajoie.

Rapidement et en supériorité numérique, Damien Riat a pu donner l'avantage à son équipe (2e). Une avance que les Lausannois n'ont jamais lâchée, malgré une petite frayeur à la 27e minute. Le puck a bien fait trembler les filets de Kevin Pasche mais, après un coach challenge parfait, la réussite a été annulée – Pierre-Edouard Bellemare se trouvant dans la peinture du gardien au moment du but. Moins de trois minutes après ce fait de jeu, Raphael Prassl a inscrit sa première réussite sous les couleurs lausannoises et a mis fin au suspense (30e). Dans le dernier tiers, Damien Riat a pu inscrire son deuxième but de la soirée et ainsi faire honneur à son maillot de Top Scorer.

Fribourg - Berne 2-1 ap

3:32 Fribourg - Berne: Lucas Wallmark offre la victoire à Gottéron dans le derby

Septième du classement, Fribourg Gottéron a fêté samedi son quatrième succès d'affilée. Les hommes de Lars Leuenberger ont forcé la décision face à Berne après 1'12 de jeu supplémentaire sur une réussite de Lucas Wallmark, qui a profité d'une passe lumineuse d'un Marcus Sörensen dont le travail derrière la cage a payé.

Les Dragons, qui avaient concédé le 1-1 à la 52e après avoir ouvert la marque dès la 8e, pointent désormais à quatre longueurs du 6e Kloten. Des Flyers qui ont visiblement bien digéré le départ de leur meilleur compteur Miro Aaltonen: ils se sont imposés 3-2 face à Bienne, qui se retrouve ainsi à 10 points du top 6.

Kloten - Bienne 3-2

1:44 Kloten - Bienne: Malgré un départ canon, Bienne s'incline

Le HC Bienne n'est pas parvenu à capituler sur son début de match canon. Après à peine 16 secondes de jeu, Fabio Hofer a ouvert le score pour les Seelandais sur la glace de Kloten. Dans cette même période, Bienne a eu une occasion en or de prendre le large, évoluant pendant deux minutes complètes à 5 contre 3. En laissant passer cette occasion, ils ont aussi permis aux Aviateurs de reprendre du poil de la bête.

Entre la 18e et la 22e minute, les Zurichois ont inscrit trois réussites, décisives pour la victoire finale. De quoi, évidemment, se mordre les doigts dans les rangs seelandais, qui avaient une bonne occasion de revenir proche du Top 6.

Rapperswil - Genève 7-3

4:56 Rapperswil - Genève: Les Aigles s'écroulent à nouveau

Genève est retombé dans ses travers. Au lendemain d'une victoire probante face à Kloten (2-0), les Aigles ont subi une nouvelle claque – cette fois sur la glace de Rapperswil. Après le premier tiers, le score était déjà de 4-0 pour les Lakers. Pire, Teemu Hartikainen a pris une pénalité de match pour un balayage. Déjà privé de Sakari Manninen, suspendu, les Grenat ont donc dû évoluer pour le reste de la partie sans son autre Finlandais.

Même si Genève s'est redonné un semblant d'espoir dans le deuxième tiers, grâce à deux réussites (Bertaggia, 22e et Granlund, 34e) , le mal était déjà fait. Malte Strömwall a gentiment pu remettre trois buts d'avance à son équipe juste avant la deuxième sirène (39e). De quoi permettre à Rapperswil de passer la fin de match de manière sereine. Et d'inscrire même encore deux buts dans la dernière période.

Zoug - Langnau 3-2

4:03 Zoug - Langnau: Les Zougois confortent leur place dans le haut du classement

Les Zougois ont tremblé face à Langnau mais ont fini par s'imposer, consolidant ainsi leur place de dauphin de Lausanne.

Zurich - Lugano 4-1

2:29 Zurich - Lugano: Zurich enchaîne enfin sous Marco Bayer

Zurich enchaîne enfin sous les ordres de Marco Bayer. Vainqueurs d'Ambri vendredi soir, les Lions ont mis à terre l'autre club tessinois. Du côté de Lugano, il s'agit de la première défaite d'Uwe Krupp à la bande.