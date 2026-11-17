Quelles équipes sont en réussite? Et qui est actuellement malchanceux? La 5e édition du Power-Ranking hebdomadaire de Blick vous donner un autre regard sur le championnat de National League.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les ZSC Lions restent hors de portée: 89 points sur 100, en tête du classement comme de notre Power Ranking, malgré un 2-4 à domicile contre Zoug. Les Zougois restent 2es chez nous avec 76 points et seulement 15 matches joués. Fribourg-Gottéron complète le podium, malgré quatre défaites de suite. Berne a signé la semaine parfaite au classement: trois victoires et un bond du 6e au 2e rang. Chez nous, le CP Berne recule pourtant d'un rang (5e), freiné par la plus faible finition de la ligue. Le seul vrai mouvement de la semaine est à mettre au crédit de Davos, qui passe du 11e au 8e rang. Et Genève-Servette, 4e au classement, n'est que 10e de notre Power Ranking.

Le focus de la semaine

Fribourg, la série noire ne dit pas tout. 7e au classement, 3e de notre Power Ranking. Gottéron reste sur quatre défaites de suite: 2-4 à Langnau, 0-1 contre Genève-Servette, 3-4 aux tirs au but à Berne et 2-4 contre Kloten. Mais le jeu n'est pas en cause: sur ces quatre matches, les Dragons ont obtenu 50,8% des xG à 5 contre 5. Et sur les cinq derniers matches, ils sont à 51,9%, contre 49,1% la semaine passée. Le problème est devant le but adverse: à 5 contre 5, Fribourg n'a marqué que 35 buts pour 40,6 attendus, et sa différence de buts est négative (35-36).

Le reste tient: le meilleur boxplay de la ligue (84,2%), les meilleurs gardiens par rapport aux attentes et le 2e powerplay (30,4%). Ce dernier doit toutefois beaucoup à la réussite: à 5 contre 4, Gottéron a marqué 22 buts pour 13,9 attendus. Le bémol reste le même: à 5 contre 5, Fribourg tire moins que ses adversaires (46,2% des tentatives, 12e). Avec un tel socle, la série noire devrait s'arrêter. Encore faut-il retrouver le chemin des filets à forces égales..

Les équipes qui interpellent

Genève-Servette, 10e (-1). Score: 38/100.

Genève-Servette a été battu à domicile par Berne (2-5), avant de s'imposer à Kloten (5-3). Les Grenat restent 4es au classement, mais reculent du 9e au 10e rang chez nous. Ils ont gagné quatre de leurs cinq derniers matches, avec seulement 44,2% des xG à 5 contre 5 sur cette période (12e). À Kloten, ils ont marqué cinq buts à 5 contre 5 pour 1,6 attendu. Sur la saison, Genève est sous l'équilibre (49% des xG, 9e), et le powerplay (17,3%, 11e) n'apporte pas grand-chose. Avec un PDO de 99,8, la chance n'explique rien: Genève gagne les matches serrés, sans dominer.

HC Ajoie, 13e (=). Score: 31/100

Ajoie n'a joué qu'une fois, et s'est imposé contre Davos (6-3). Les Jurassiens gagnent un rang au classement (8e), mais restent 13es chez nous. À 5 contre 5, ils ont le plus faible jeu de la ligue: 42,5% des xG, 44,8% des tentatives de tir, et la pire tendance (38,8% des xG sur les cinq derniers matches). Ajoie a déjà concédé 47,8 buts attendus à 5 contre 5, le plus gros total de National League. Les points viennent d'ailleurs: le 4e powerplay (27%, 16 buts pour 13 attendus) et la 3e meilleure finition de la ligue. Contre Davos, cinq buts à 5 contre 5 pour 3 attendus. Une efficacité précieuse, mais difficile à tenir sur la durée.

HC Ajoie, 13e (+1). Score 36/100

Rapperswil a perdu ses trois matches, dont deux après prolongation ou aux tirs au but (1-2 contre Genève, 3-4 à Davos), puis 2-4 contre Ajoie. Les Lakers gagnent pourtant deux rangs chez nous (10e). D'abord parce que Lausanne et Ajoie ont chuté, ensuite parce que le jeu tient: 50,6% des xG à 5 contre 5 sur les cinq derniers matches (7e). Le problème est ailleurs: les gardiens (12e) et le boxplay (70,7%, 13e). En infériorité, Rapperswil a encaissé 18 buts pour 13,7 attendus. Avec un PDO de 97,3, le 2e plus bas de la ligue, la chance devrait finir par tourner.

Zoug, 2e (=/6e au classement). Score 76/100

Zoug a pris une claque à domicile contre Rapperswil (1-5), avant d'aller gagner chez le leader zurichois (4-2). Avec 15 matches joués, six de moins que plusieurs équipes, les Zougois sont 6es au classement, mais 2es chez nous. Ils ont le 2e meilleur total de points par match (2,07, derrière les 2,45 des ZSC Lions) et le 2e meilleur jeu à 5 contre 5 (56,5% des xG). Deux signaux invitent toutefois à la prudence. La tendance baisse: 52,4% des xG sur les cinq derniers matches, contre 58,1% la semaine passée. Et la réussite est la plus élevée de la ligue: PDO de 104,3, avec 40 buts à 5 contre 5 pour 31 attendus.

Ambri-Piotta 7e (=/3e au classement). Score 47/100

Ambri a perdu à Davos (1-4), avant de battre Lausanne (4-0). Les Léventins sont 3es au classement, mais seulement 7es chez nous. Le jeu à forces égales progresse: 55% des xG sur les cinq derniers matches, la 2e meilleure tendance de la ligue. Et les gardiens (4es) tiennent la route. Le problème, ce sont les special teams: 2,9 points sur 20 dans notre Power Ranking, le plus faible total de National League. Le boxplay est le pire de la ligue (69,6%), avec 16 buts encaissés à 4 contre 5 pour 13,3 attendus. Avec un PDO de 100,3, la chance n'y est pour rien: ce sont les pénalités qui coûtent des points aux Léventins.

Et les autres Romands?

Lausanne HC, 12e (=/11e au classement). Score 31/100

Défaite 0-4 à Ambri et recul du 8e au 11e rang au classement. Le powerplay reste le pire de la ligue: 8 buts pour 13,7 attendus. À 5 contre 5, Lausanne a encaissé 55 buts pour 44,9 attendus. Avec un PDO de 97,8, une partie relève de la malchance.

HC Bienne, 9e (▼1/12e au classement). Score 40/100

Deux défaites (3-4 aux tirs au but contre les ZSC Lions, 2-5 à Langnau). La tendance baisse pour la deuxième semaine de suite: 46%, contre 50,2% puis 53,4% avant. Les unités spéciales sont l’avant-dernier total de la ligue.

Comment fonctionne le Power Ranking

Chaque semaine, le Power Ranking évalue la force réelle des 14 clubs de National League à partir de quatre indicateurs: le jeu à 5 contre 5 (40%: part des expected goals), les special teams (20%), les gardiens (15%: arrêts au-dessus ou en dessous des attentes), la finition (10%: buts au-dessus ou en dessous des attentes) et la tendance (15%: part des expected goals sur les cinq derniers matches). L'indice chance (PDO) additionne le pourcentage de tirs transformés et celui d'arrêts à 5 contre 5. Sources: 49ing, National League.