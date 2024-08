Les contrats à longue durée, la nouvelle tendance en Suisse

1/5 Andrea Glauser (droite) revient à Fribourg avec un contrat de 7 ans, tout comme Christoph Bertschy (gauche).

Marcel Allemann

Cet été, trois joueurs ont déjà conclu un transfert pour la saison suivante. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la précocité, car on s'y est presque habitué avec notre système de transfert, mais le fait que tous ont signé des contrats longues durées.

Directement à la retraite à la fin du contrat?

Fribourg s'est assuré les services du défenseur lausannois Andrea Glauser (28 ans) pour sept ans dès l'été 2025. Lorsque son contrat expirera au printemps 2032, le joueur aura 36 ans. Lugano a signé pour six ans l'attaquant zougois Dario Simion (30 ans). Lorsque son bail prendra fin en 2031, le fils prodigue, de retour au Tessin, sera sur le point de fêter son 37e anniversaire et pourrait bien prendre sa retraite de hockeyeur dans la foulée. De son côté, le défenseur lausannois Lukas Frick (29 ans) s'est engagé pour cinq ans avec Davos.

Les contrats d'une durée de cinq ans et plus semblent être la nouvelle tendance. Et c'est le SCB qui l'a lancée lorsqu'il a prolongé de sept ans Tristan Scherwey en 2019. La Suisse du hockey s'était alors frotté les yeux d'étonnement. Mais depuis, la concurrence a emboîté le pas.

Leuenberger aimerait que les choses soient différentes

Ce qui est frappant, c'est que ce sont surtout les stars du championnat, avec un passeport suisse et approchant de la trentaine, qui signent de tels contrats. Comme Glauser, Simion, Frick et autrefois Scherwey, Chrstoph Bertschy (contrat de 7 ans à Fribourg) ou Denis Hollenstein (contrat de 5 ans au ZSC) ont obtenu de tels accords. Sinon, ce sont des joueurs de retour d'Amérique du Nord comme Denis Malgin, Dean Kukan (tous deux avec un contrat de 5 ans au ZSC), Mirco Müller (6 ans à Lugano), Gregory Hofmann (6 ans à Zoug) ou Gaëtan Haas (5 ans à Bienne).

«Les joueurs de cette catégorie ont leur statut et veulent des garanties, ce que je peux comprendre», déclare à ce sujet Sven Leuenberger, chef du département sportif du ZSC. C'est pourquoi la durée du contrat devient souvent un critère décisif dans la prise de décision. Plus la durée proposée est longue, plus les chances de conclure le deal sont grandes. «Si je pouvais choisir en tant que chef du sport, je préférerais à chaque fois ne prolonger que d'un ou deux ans, afin d'être plus proche du niveau actuel du joueur», précise toutefois Leuenberger. D'un autre côté, le dirigeant n'est pas non plus mécontent de ne pas devoir renégocier chaque année des accords avec ses meilleurs joueurs et de savoir sur qui il peut compter ou non.

Sven Helfenstein est l'agent de Lukas Frick et a orchestré son accord avec le HCD. Il ne voit que des avantages, pour les deux parties, dans ces longs contrats. «Lukas sait où il sera dans les années à venir et le HCD sait de son côté ce qu'il obtiendra en retour», se réjouit-il. L'agent ne nie pas que c'est lui qui a cherché à obtenir ce long bail et demande: «Quel joueur de cet âge n'aimerait pas un contrat de cinq ans? Mais pour danser, il faut toujours être deux».

Les petits n'ont aucune chance

Évidemment, tous ces contrats n'ont pas le même coût sur toute leur durée. Alors que Malgin n'aura que 31 ans à la fin de son contrat et que son salaire restera donc constamment élevé pour le ZSC, des joueurs comme Glauser ou Bertschy deviennent moins chers à Fribourg dans leurs dernières années en raison de leur âge croissant. Leur accord a été défini en conséquence, afin de pouvoir s'offrir ces deux joueurs, comme l'a déjà expliqué à plusieurs reprises le président de Gottéron Hubert Waeber.

Une autre caractéristique des contrats longues durées est qu'ils sont en premier lieu proposés par des clubs ambitieux comme le champion ZSC, Zoug, Lugano, Fribourg, Davos ou Berne. En revanche, ils ne le sont pas par des équipes plus modestes comme Ajoie, Kloten, Ambri ou les SCL Tigers. «Aujourd'hui et demain, nous ne sommes pas dans une situation qui nous permettrait d'offrir de tels contrats», admet Pascal Müller, le directeur sportif des Tigers. «Nous donnons aux jeunes joueurs la possibilité de se développer chez nous et cela se fait avec des accords plus courts, explique-t-il. La question se pose alors à chaque fois de savoir si nous pouvons les garder au-delà.»