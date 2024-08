Lukas Frick quittera le Lausanne HC

Lukas Frick (à dr.) va quitter Lausanne au terme de la saison à venir.

Jeudi, Lukas Frick et Sven Andrighetto figuraient dans notre liste des dix joueurs les plus courtisés en vue de la saison 2025/2026. À un an de l'échéance de leurs contrats, les deux internationaux sont désormais fixés sur leur avenir. L'attaquant zurichois a prolongé avec les ZSC Lions jusqu'en 2029. Et le défenseur saint-gallois de Lausanne? Il va quitter les Lions du Léman.

Selon nos informations, Lukas Frick devrait parapher une entente de longue durée avec le HC Davos. Une signature qui, si elle se confirme, va lui permettre de remplacer Dominik Egli dans les Grisons. L'arrière international tente actuellement sa chance en Suède et a donc laissé une place vacante dans l'arrière-garde rhétique puisqu'il a signé pour deux ans à Frölunda.

Lukas Frick était arrivé en 2017 sur les bords du Léman. À l'époque, le directeur sportif n'était autre que Jan Alston, qui occupe aujourd'hui ce poste à... Davos. Le Saint-Gallois est le dernier rescapé de cette époque. L'arrière a même hérité durant deux saisons du poste de capitaine, entre 2021 et 2023. C'est avec le LHC qu'il est devenu un cadre de la sélection nationale. Souvent associé à Michael Fora, le No 38 a disputé les Mondiaux à trois reprises ainsi que les Jeux olympiques en 2022.

Raisons personnelles

Pour Lausanne, ce départ est un nouveau coup dur après celui d'Andrea Glauser. Le No 96 des Lions a récemment signé un contrat de sept ans avec Fribourg Gottéron. Après les années de dépenses inconsidérées, les Vaudois ont fixé une ligne budgétaire plus stricte et ont décidé de s'y tenir. Lukas Frick avait également envie de se rapprocher de la maison pour des raisons personnelles.

L'avenir n'est toutefois pas totalement sombre du côté de la Vaudoise aréna. John Fust, directeur sportif, a d'ores et déjà initié un virage jeunesse avec les arrivées, durant l'été, de Basile Sansonnens (17 ans), Cédric Fiedler (23 ans) et Nathan Vouardoux (23 ans). Selon nos informations, Inaki Baragano (23 ans) est également un nom qui revient avec insistance du côté des bureaux vaudois.