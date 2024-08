«Nous nous étions préparés au départ d'Andrea Glauser»

Andrea Glauser a signé pour sept à Fribourg Gottéron

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce n'est finalement pas une signature qui a surpris beaucoup de monde. En fin de contrat dans 12 mois du côté de la Vaudoise aréna, Andrea Glauser s'est engagé pour sept ans avec Fribourg Gottéron, son club formateur et l'endroit où joue l'un de ses meilleurs amis, Christoph Bertschy. Ce dernier a avoué à «La Liberté» avoir bien «vendu» le projet des Dragons à celui qui est accessoirement son beau-frère.

Bref, même s'il avoue avoir été déçu de perdre le défenseur international, John Fust, directeur sportif des Lions, n'est pas tombé de sa chaise lorsqu'il a appris la nouvelle. «Pour tout dire, nous étions préparés au départ d'Andrea, convient le technicien du Lausanne HC. Et lorsqu'il m'explique ses raisons, je ne peux que comprendre. Au final, j'ai l'impression que c'est une décision humaine. Il voulait rentrer à la maison et je ne pense pas que nous aurions pu le retenir.»

S'il ne se réjouit pas de ce départ, John Fust a décidé de tenter de tourner cela à son avantage. «Avec Cedric Fiedler, Basile Sansonnens ou encore Nathan Vouardoux, nous avons l'occasion de reconstruire un nouveau noyau pour notre défense», précise le chef d'orchestre lausannois. Comme plusieurs arrières - et non des moindres (Lukas Frick, Joel Genazzi et Aurélien Marti) - sont en fin de contrat au terme de l'exercice 2024/2025, il aura également l'occasion d'évaluer la situation pour l'année suivante.

Un autre point devrait permettre au Lausanne HC «d'encaisser» ce départ au mieux: la flexibilité au niveau des arrières étrangers, puisque les trois sous contrat n'ont plus que douze mois avant l'échéance de leurs contrats. «C'est fait à dessein, précise John Fust. En cours de saison, nous verrons ainsi plus clair sur la manière de compléter la défense en place.»

Bayreuther? «Un vrai arrière moderne»

En parlant de défenseur étranger, le Lausanne HC a annoncé mardi la venue de Gavin Bayreuther, 30 ans, un solide arrière avec une centaine de matches de NHL à son compteur. «Mais c'est un arrière avec une vraie qualité offensive, précise-t-il. Je pourrais le comparer à un Lawrence Pilut dans le sens où c'est un vrai arrière moderne, habile et polyvalent.»

Ce qui lui a tout particulièrement plu? Son habitude d'évoluer à haut niveau. «Au début de la saison dernière, il était le septième défenseur des Dallas Stars avant de se casser la cheville, détaille John Fust. Sans cette blessure, il n'aurait pas été renvoyé en AHL où il n'a finalement pu jouer que 17 matches.» Si ses statistiques de buts et passes décisives ne sont pas mirobolantes, le directeur sportif s'attend tout de même à le voir à son avantage avec le puck. «Mais ce n'est pas Petteri Nummelin que nous avons engagé», rigole-t-il.

Publicité

Dernier point chaud du moment (c'est de saison): Robin Kovacs. L'attaquant suédois a toujours un patin hors de la Vaudoise aréna et un autre à l'intérieur. Va-t-il demeurer un joueur du Lausanne HC? Il y a fort à parier que non. Mais pour l'heure, la solution est bloquée. «Nous sommes en train de travailler pour trouver une porte de sortie, précise le directeur sportif. Même si j'ai l'impression que nous devrions y arriver, nous n'avons pour l'heure rien de concret.» Affaire à suivre donc.