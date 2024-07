Chaque année depuis 2009, un Most Popular Player (MPP) de la National League est élu. Le capitaine du HC Davos Andres Ambühl en est le recordman avec déjà sept trophées. Qui remportera la victoire cette année? Votez dès maintenant!

Choisis maintenant le joueur le plus populaire!

Choisis maintenant le joueur le plus populaire!

La catégorie du joueur le plus populaire (MPP) a été créée en 2009. En tant que MPP, le joueur le plus populaire de la National League est récompensé. L'élection, qui se fait seulement par le public, se déroule uniquement sur Blick (vote à la fin du texte) et dure jusqu'au vendredi 19 juillet.

Voici les 14 nominés qui ont fait la course en tête lors du vote des fans des clubs:

Tim Wolf | HC Ajoie

Le gardien de but a joué cinq saisons pour le HC Ajoie. Avec les Jurassiens, il a réussi à monter en National League lors de la saison 20/21. La saison prochaine, il sera entre les poteaux du EV Zoug.

Tommaso De Luca | HC Ambri-Piotta

C'est le plus jeune de la liste. Le sens du but de l'attaquant de 19 ans a séduit toute la Lévantine, à commencer par son coach – Lucas Cereda qui lui a accordé de bonnes minutes de glaces. Le jeune Italien, titulaire d'une licence suisse le lui a bien rendu en inscrivant onze buts et neuf assists.

Tristan Scherwey | SC Berne

Scherwey a déjà passé 15 saisons au service du club bernois, ce qui en fait l'un des principaux acteurs du SCB. La saison dernière, ce leader rapide et combatif a inscrit 27 points. En 2019, l'attaquant a pu recevoir le MPP-Award – peut-être qu'un deuxième trophée viendra bientôt s'ajouter à la liste.

Harri Säteri | HC Biel-Bienne

Pour sa deuxième saison avec le HCB, le gardien continue d'être un solide soutien pour les Seelandais. Avec un taux de défense de près de 92%, le Finlandais est le cinquième meilleur gardien de la dernière saison régulière et a mené l'équipe jusqu'en quarts de finale. En plus d'être champion du monde et champion olympique, il pourra peut-être bientôt s'appeler MPP de la National League.

Publicité

Andres Ambühl | HC Davos

Qui d'autre que Büehli dans la course au MPP 2024 pour le HC Davos? Il a déjà remporté le trophée des fans à sept reprises. C'est un joueur tout à fait charismatique et sympathique, doté d'une volonté indomptable sur la glace. Il sera difficile pour n'importe quel concurrent de passer à côté de cet homme.

Andrei Bykov | Fribourg-Gottéron

Bykov a fait toute sa carrière à Fribourg-Gottéron. Il raccroche les patins après 803 matchs et 484 points. Lors de la saison 23/24, l'attaquant en a marqué quinze et s'est qualifié pour les demi-finales avec son club. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit en lice pour l'Award MPP de cette année.

Tanner Richard | Genève-Servette HC

L'attaquant est au service du Genève-Servette depuis sept saisons et fait partie de l'équipe des capitaines depuis la saison 23/24. Il a notamment remporté la Ligue des Champions de Hockey. Même si la saison des Genevois ne s'est pas déroulée comme prévu, Richard est le chouchou absolu du public.

Axel Simic | EHC Kloten

Arrivé lors de la saison 2022/2023 à Kloten, l'attaquant de 25 ans a connu un véritable déclic lors du dernier exercice. Le Fribourgeois d'origine a marqué 28 points en 52 matches. Une performance qui lui a permis d'être appelé en équipe de Suisse.

Publicité

Julian Schmutz | SCL Tigers

Après un détour de deux saisons dans les montagnes de Davos, l'attaquant réapparaît pour les Emmentalois. Il a marqué 38 points en 51 matches et continuera à jouer pour les Tigers la saison prochaine.

Lawrence Pilut| Lausanne HC

Le double national suédo-américain a atteint directement la finale lors de sa première saison en National League. Le défenseur a marqué 33 points au total lors du dernier exercice et est vice-champion avec Lausanne.

Calvin Thürkauf | HC Lugano

L'attaquant joue pour la troisième saison dans la région ensoleillée de Suisse où il est devenu indispensable en tant que capitaine et meilleur marqueur du HC Lugano. Avec un total de 68 points au cours de la saison 23/24, il est un buteur absolu et une source de sympathie pour les fans.

Luca Capaul | SC Rapperswil-Jona Lakers

Première saison chez les Rapperswil-Jona Lakers et Luca Capaul marche sur les traces de la légende de Rappi, Marco Capaul. Le défenseur a marqué 3 points en 20 matches lors de la saison 23/24.

Publicité

Vinzenz Rohrer | ZSC Lions

De retour du Canada, le jeune attaquant a tout de suite fait l'unanimité. Un total de 23 points et le titre de champion – que peut-on demander de plus pour sa première saison en National League? Peut-être qu'il y a encore un MPP-Award à la clé...

Reto Suri | EV Zug

L'attaquant a passé en tout 17 saisons en National League. Il a fait ses adieux à la glace après sa dixième saison avec l'EV Zug. Un MPP-Award aurait toute sa place sur une étagère.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le résultat sera annoncé lors des Swiss Ice Hockey Awards le 14 août 2024.