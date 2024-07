Andrea Glauser signe pour sept ans à Fribourg Gottéron!

Andrea Glauser retourne dans le canton de Fribourg. Le Singinois, sous contrat avec le LHC jusqu'à la fin de la saison 2024/25, a signé un contrat avec Fribourg Gottéron pour la suite de sa carrière. Il sera un Dragon jusqu'à la fin de la saison 2032 (!).

Le défenseur lausannois était l'un des plus courtisés sur le marché pour la fin de la saison 2024/2025. Après avoir flirté avec Berne, il a finalement jeté son dévolu sur son club formateur. À Fribourg, il va retrouver son beau-frère Christoph Bertschy. «Je me réjouis beaucoup de rejoindre Fribourg dans une année. C’est le projet sportif du club qui m’a convaincu. Comme moi, Gottéron est ambitieux et veut atteindre les sommets. En attendant, je vais continuer de donner le maximum pour mon club actuel», dit le nouveau Dragon dans le communiqué du club.

«Andrea Glauser sera une figure majeure du projet sportif. D’abord par son profil technique. Andrea a démontré toutes ses qualités, avec régularité, ces dernières saisons. Nous comptons aussi sur son état d’esprit. Andrea est un gagnant, hargneux qui possède l’ADN du club dans son sang», précise de son côté Gerd Zenhäusern, directeur sportif du club fribourgeois.