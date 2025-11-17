La trahison de son président, le moment où il a dû annoncer à ses enfants qu'il ne serait plus l'entraîneur d'Ambri, ses pensées les plus intimes... Luca Cereda, un homme blessé, se confie en profondeur à Blick.

1/8 L'ex-coach d'Ambri Luca Cereda s'exprime pour la première fois après le psychodrame de la mi-octobre. Photo: Pius Koller

Nicole Vandenbrouck

Luca Cereda viré d'Ambri! Ces quelques mots semblaient impensables, jusqu'à la conférence de presse surréaliste du mois d'octobre.

Cinq semaines après la fin de votre aventure à Ambri, comment allez-vous?

Luca Cereda: Bien, globalement. Il y a des jours plus simples… et d’autres où l’adrénaline me manque. Ceux-là sont un peu plus difficiles à vivre. J’essaie de profiter du calme, de prendre du recul. Il y a des gens qui traversent des épreuves bien plus sérieuses que les miennes. Je n’ai donc aucune raison de me plaindre.

Quand avez-vous compris que quelque chose se préparait? 48 heures avant la fameuse conférence de presse?

L’histoire a commencé plus tôt. Dix jours avant, nous avions rencontré le président. Nous avions convenu de nous revoir le dimanche suivant… mais le rendez-vous n’a jamais eu lieu. Alors oui, environ 48 heures avant la conférence de presse, nous savions que la fin était proche.

Votre ami Paolo Duca, directeur sportif d’Ambri, vous a-t-il prévenu? Comment avez-vous appris que le président Filippo Lombardi avait rencontré un potentiel successeur dans votre dos?

Nous avions deux jours de congé avant la conférence de presse. Le lundi matin, Paolo est passé chez moi pour réfléchir ensemble à ce que nous pouvions encore ajuster ou améliorer. Mais le soir, lors d’un autre rendez-vous, il est devenu évident que Filippo se rendait à une réunion… et que l’équipe était déjà au courant. Le mardi midi, nous avons rencontré une partie du comité directeur, puis à nouveau Filippo dans la soirée. La suite, c’est l’organisation de la conférence de presse.

Quelle a été votre première pensée lorsque vous avez réalisé ce qui s'était passé dans votre dos?La première émotion, c’était la déception. Je me suis demandé pourquoi le rendez-vous du dimanche n’avait pas eu lieu, alors qu’il était prévu. Nous l’attendions à la patinoire, comme convenu. Ce qui m’a blessé, c’est que nous n’avons pas agi selon notre credo. Jusqu’ici, nous avions toujours fonctionné de la même manière: parler franchement, mettre les choses sur la table, affronter les problèmes ensemble. Cette fois-ci… ça n’a pas été respecté.

Qu'est-ce qui fait le plus mal, la tête ou le cœur?

Les deux. Je savais que plus les défaites s'enchaînaient, plus la fin se rapprochait. Je le sentais déjà avant les derniers matches à Rapperswil-Jona et à domicile contre Davos. J'y étais mentalement préparé. C'est peut-être pour cela que ça fait plus mal au cœur maintenant.

Parce que la fin a été si abrupte et désagréable?

Exactement. C'était soudain - et très négatif. C'est ce qui a été difficile.

Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans tout ce cirque pour vous?

Je pense que nous aurions pu mieux gérer la situation: Une transition propre et ordonnée, peut-être même avec un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif ou le même. Nous avons raté l'occasion de passer proprement le flambeau à d'autres. C'est dommage.

Avez-vous mauvaise conscience?

Non, je pense que personnellement je me suis bien comporté.

Lors de la conférence de presse, vous avez dit que vous n'aviez pas pu faire vos adieux à l'équipe. Avez-vous rattrapé cela ?

Non. J'ai seulement eu des contacts personnels avec quelques joueurs par la suite. Pour moi, c'est vrai. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore allé à la patinoire - c'est encore trop frais. Mais j'ai regardé presque tous les matches d'Ambri à la télévision.

C'est bizarre, non? Beaucoup souhaiteraient pouvoir retourner dans le vestiaire le dernier jour pour faire leurs adieux.

Non, pour moi, c'était ok à ce moment-là. Je voulais vraiment me retirer. Si j'étais retourné tout de suite dans le vestiaire, cela aurait aussi été bizarre pour les nouveaux entraîneurs.

A quoi pensez-vous constamment?

J'analyse beaucoup. Je me demande ce que nous aurions pu faire différemment. Des erreurs se produisent toujours au cours d'une saison - pour les joueurs comme pour les entraîneurs. Les résultats ont fait défaut. Mais je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait un manque d'engagement ou de respect. L'équipe a fait ce que nous lui avons demandé - parfois mieux, parfois moins bien. Nous n'avons tout simplement pas réussi à gagner plus de matches.

Vous vous occupez encore de ce que vous auriez pu faire de mieux? Pas de la suite des événements?

Oui, j'analyse constamment ce que j'ai bien fait et ce qui aurait pu se passer autrement. Cela m'aide à tirer des leçons de ces expériences si je me retrouve un jour dans une situation similaire. Je me demande ce que j'aurais pu faire de mieux - peut-être rien, peut-être quelques petites choses.

Auriez-vous eu l'énergie de continuer malgré ce début de saison difficile ? Après tout, vous vous êtes demandé à deux reprises ces dernières années si vous ne feriez pas mieux d'arrêter.

Physiquement, j'étais en meilleure forme que dans n'importe quelle autre début de saison, cela m'a aidé. Car cela m'a coûté de l'énergie. Mentalement, c'est difficile à dire. Je pourrais dire oui ou non, qui sait. Mais fondamentalement, je me sentais bien.

Nous avons parlé ensemble après le match à Rapperswil. Là, j'ai eu pour la première fois l'impression que vous n'étiez plus vous-même et que vous ne disiez pas ce que vous pensiez vraiment.

C'est possible. J'avais l'impression que nous étions si proches de progresser, de gagner. Et pourtant, à chaque fois, il manquait quelque chose. Et c'était toujours dû à quelque chose d'autre. Au jeu de puissance, aux erreurs individuelles, à la défense. C'était frustrant. Il se peut que j'aie manqué d'énergie mentale à ce moment-là. J'ai beaucoup réfléchi à une chose en paritculier.

A quoi?

Avant les huit années passées avec Ambri, j'étais chez les Ticino Rockets lorsque ce projet a démarré. Et avant encore, j'ai entraîné deux équipes, les juniors élites et l'équipe de 1re ligue de Biasca. Ce furent dix années intenses. Il me reste encore 20 ans avant de prendre ma retraite. Peut-être qu'une pause de quelques semaines me fera du bien. On a le temps de se vider la tête pour de nouvelles idées et de nouveaux apports. Je fonctionne de manière à toujours vouloir apprendre de nouvelles choses, c'est important pour moi.

Comment s'est passé le premier jour après la conférence de presse, lorsque vous êtes passé de 100 à zéro?

Après la conférence de presse, je suis allé à Lugano pour assister à un match de mon fils. J'étais encore plein d'adrénaline à ce moment-là, j'ai commencé à lire les innombrables messages. Mais ce que j'ai fait le lendemain? Je ne m'en souviens pas.

Vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait le premier jour après votre départ d'Ambri, quand vous n'avez pas dû aller à la patinoire ?

(Il réfléchit.) J'étais à la maison et je m'occupais de ma famille, de mes enfants. C'était important pour moi de leur montrer que j'allais bien.

Aviez-vous peur qu'ils s'inquiètent pour vous?

Oui. J'ai annoncé aux enfants la veille au soir que le lendemain serait probablement mon dernier jour en tant qu'entraîneur d'Ambri. C'était très émotionnel. Chacun des quatre enfants a réagi différemment. La deuxième fille est sensible. Elle voulait m'accompagner à la conférence de presse du mercredi. Elle s'est levée en même temps que moi à 5h du matin. Mais je lui ai dit que l'école était plus importante et que je me sentais bien. Le jeudi, je suis resté à la maison. Le vendredi, je suis allé dans notre petite maison à la montagne, j'ai passé la journée seul dans la nature. Le calme me fait du bien. Je l'ai fait plusieurs fois au cours des dernières semaines. J'ai maintenant du temps pour réfléchir, ou pour lire des livres, écouter des podcasts, regarder des documentaires ou analyser d'autres équipes plus en détail. Malgré tout...

Oui?

Parfois, il me manque quelque chose.

Quoi exactement?

L'adrénaline des matches. Et dans une équipe de 25 joueurs et de dix membres du staff, il y a toujours des problèmes pour lesquels il faut chercher des solutions. Cela me manque de temps en temps.

Vous n'avez vraiment assisté à aucun match d'Ambri?

Non, mes enfants y sont allés, mais je n'ai pas encore pu le faire jusqu'à présent. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps. Mais j'aimerais certainement assister à un match cette saison avec mes enfants. Je n'ai encore jamais pu vivre cela avec eux.

Passiez-vous des meilleures nuits en tant qu'entraîneur? Ou dormez-vous mieux maintenant ?

Avant, il y avait des nuits difficiles, maintenant seulement de temps en temps. Contrairement à moi, Paolo (Duca) est très impulsif et laisse sortir ses émotions. Je préfère les garder pour moi. Lentement, je dois laisser partir ces émotions des huit dernières années.

Est-ce possible?

Je pense que oui. Quand j'ai regardé un documentaire sur l'Olympique de Marseille, j'ai été marqué par les passages concernant Roberto De Zerbi, l'entraîneur. Il y avait des scènes très prenantes émotionnellement. Je pouvais ressentir ces émotions, je les sentais. Cela m'a montré que j'étais encore en vie, que j'étais toujours là. C'est important pour moi. Beaucoup de gens m'ont déjà demandé ce que j'allais faire maintenant. Je ne le sais pas encore. Mais je sais une chose: cela doit éveiller des émotions en moi. Sinon, ce sera difficile.

Au cours des cinq dernières semaines, avez-vous beaucoup parlé avec d'autres personnes de ce qui s'est passé ?

Non, à peine. Je n'ai pas été beaucoup en public, seulement à la patinoire avec mon fils et son équipe. Une fois, quand j'ai voulu faire des courses en vitesse à l'épicerie, cela a duré deux heures parce que beaucoup de gens voulaient en parler. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps dans la nature, seul, pour me reposer et me ressourcer.

Au cours des huit dernières années, vous avez passé de nombreuses heures par jour avec Paolo Duca. Et maintenant? Vous voyez-vous toujours autant?

Les premiers jours, nous avions des contacts quotidiens. Ensuite, cela a diminué. Nous nous sommes vus lors d'un match de juniors à Faido ou par hasard à la patinoire d'Ascona.

C'est bizarre, non?

Oui. Mais il est aussi important que nous prenions un peu de distance. Nous n'avons probablement pas la même vision de l'avenir.

En parlant d'avenir, avez-vous déjà reçu des offres d'emploi?

Non, pas encore. C'est la première fois que je suis dans cette situation. Honnêtement, je ne sais pas quand le moment sera venu. Je voulais d'abord laisser passer du temps et je n'en ai pas encore beaucoup parlé avec mon agent. Il est également difficile de dire si j'aurais déjà assez d'énergie pour relever un nouveau défi s'il se présentait aujourd'hui. Si quelque chose me parle et me fait ressentir des émotions, pourquoi pas.

Votre nom a déjà été cité comme prochain entraîneur de l'équipe nationale suisse et successeur de Patrick Fischer...

Je ne sais même pas s'il va arrêter. J'ai déjà eu des engagements à la fédération, comme assistant de Patrick Fischer et dans la relève. C'est un défi particulier. Mais je n'en suis pas encore là dans mes pensées. Ce serait bien sûr un grand honneur de travailler pour la fédération.