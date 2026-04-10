Josh Jooris, le Genevois «qui ne s'arrête jamais»

Attaquant de Genève-Servette, Josh Jooris amène une dimension physique au jeu des Aigles. Face à Fribourg, le Canadien à licence suisse ne va pas se faire que des amis dans le vestiaire adverse.

Matthias Davet Journaliste Blick

13e minute de l'acte III entre Fribourg et Genève. Maximilian Streule est au duel derrière la cage avec Tim Bozon lorsque Josh Jooris arrive, lancé. Le No 19 des Aigles prend tout sur son passage, à savoir son adversaire… et son coéquipier. «Je me sens un peu mal pour lui, sourit le Canadien à licence suisse après la rencontre. Il va bien, je crois. J'avais prévu de charger Streule, pas Bozon.»

Une scène qui décrit bien l'état d'esprit de Josh Jooris depuis le début des play-off. L'attaquant amène une intensité de tous les instants aux Aigles, quitte à ne pas se faire apprécier de l'autre côté de la glace. La fin du 2e tiers mercredi à la BCF Arena, lorsqu'il est entré en collision avec Reto Berra, le prouve bien.

Joueur qui donne tout sur la glace, Josh Jooris semble encore avoir plus élevé cet aspect-là de son jeu durant ces play-off. Est-ce dû au fait que Genève et lui les ont manqués les deux dernières saisons? «Je ne sais pas trop, tempère-t-il. Chaque fois que j'ai l'occasion de rentrer sur la glace en play-off, j'y vais avec cet état d'esprit.»

Bientôt un record de points

Celui qui a débarqué aux Vernets en 2021 ne se contente toutefois pas d'envoyer des «boîtes» aux joueurs adverses. Aux côtés de Jimmy Vesey et Tim Bozon, il a un réel impact offensif sur le jeu. D'ailleurs, avec six points (deux buts, quatre assists) en dix matches, il n'est qu'à une unité de son record en play-off.

«Si tu amènes une présence physique, les deux équipes vont y penser, détaille Josh Jooris. Il faut construire le momentum et ça peut être une des manières.» D'ailleurs, cela avait finalement réussi aux Aigles face à Lausanne au tour précédent.

«L'adrénaline prend le dessus sur la fatigue»

Sauf que Josh Jooris et Genève enchaînent les matches. 10 en 20 jours depuis le début des play-off. La fatigue ne commence-t-elle pas à s'installer chez le No 19? «Non, pas vraiment, répond-il logiquement. Ça fait aussi partie de l'état d'esprit. On est dans la meilleure période de l'année et on s'amuse. L'adrénaline prend le dessus.» Les Fribourgeois ne doivent donc pas compter sur une relâche de la part du joueur grenat.

Un attaquant que Ville Peltonen adore avoir dans son équipe. «Il est très tenace, sourit l'entraîneur des Aigles. C'est le genre de joueur qui montre l'exemple, qui ne s'arrête jamais et qui se donne toujours à fond. C'est toujours agréable d'en avoir, que ce soit en tant que coach ou coéquipier.» Pas sûr qu'à la 13e minute mercredi soir, Tim Bozon partageait forcément ce point de vue. «Mais il en a pris une pour l'équipe», se marre le technicien finlandais.