«C'était le scénario inverse de l'acte II»

Ce mercredi, Genève s'est incliné lors du troisième match de la demi-finale à Fribourg. Menés à l'entame de la dernière période, les Aigles ont élevé leur niveau de jeu pour tenter de revenir au score. En vain (2-1).

Matthias Davet Journaliste Blick

L'équipe visiteuse est menée à l'entame du troisième tiers. Elle a de la peine à se montrer dangereuse et n'a plus qu'une solution: revenir du vestiaire le couteau entre les dents. Elle tente de revenir mais le mal était déjà fait. Elle finit par s'incliner.

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Alors, était-ce le résumé de l'acte II ou III de la demi-finale entre Fribourg et Genève? Difficile à dire puisque les scénarios se sont suivis et se sont ressemblés pour ce duel 100% romand. Lundi aux Vernets, ce sont les Aigles qui ont pris le dessus. Deux jours plus tard à la BCF Arena, les Dragons ont rejoué «l'arroseur arrosé».

«Il faut être plus efficace»

«Oui, le scénario était similaire à l'acte II, avoue Josh Jooris. Lors du premier tiers, on a laissé passer la tempête et j'ai plutôt apprécié notre deuxième partie de match.» Problème pour l'attaquant grenat, son GSHC était déjà mené 2-0 à cet instant. Avec un public qui était derrière son équipe et un Reto Berra en grande forme, difficile (voire impossible) de revenir au score.

«On a eu nos chances, mais on aurait clairement pu lui rendre la vie plus difficile, lâche le No 19 à propos du portier fribourgeois. Il faut être beaucoup plus efficace.» Sans doute que dans un coin de sa tête, Josh Jooris repense à cette action de la 23e minute. Le Canado-Suisse s'est alors présenté seul face au Dragon, sans succès.

Un seul but ce mercredi

Du côté de son entraîneur, Ville Peltonen, on reste calme. Comme à son habitude. «C'était un très beau match de hockey et on s'est retrouvé du mauvais côté de la pièce, tempère le Finlandais. En play-off, la marge est fine et on a par moments été une demi-seconde trop tôt ou tard.» Bien sûr, le technicien est frustré que son équipe n'ait pas réussi à inscrire plus d'un but – «mais ce n'est pas souvent que ces petits scores arrivent. Regardez le dernier match (ndlr: 7-3 pour Genève)».

Habitué aux trophées, Ville Peltonen sait ce qu'il faut faire lors des séries éliminatoires pour remettre la machine en route. «C'est une course pour récupérer, être prêt et s'améliorer», appuie-t-il. L'homme fort des Vernets à moins de 48 heures pour passer ce message à son équipe, afin qu'elle soit d'aplomb pour l'acte IV vendredi au bout du Léman.

Le retour de Marcus Sörensen

Mais ce mercredi a aussi été synonyme de retour au jeu de Marcus Sörensen. Le Suédois de Gottéron, qui n'avait plus joué depuis le 3 janvier dernier, a été dans quelques bons coups. «C'est clairement un bon joueur, admet Josh Jooris. On doit lui rendre la vie dure.»

Quant à Ville Peltonen, il abonde dans un premier temps, en rajoutant que Genève a également plusieurs «bons joueurs et qu'il faut se concentrer sur eux». Certes, mais le jeu en infériorité numérique du GSHC doit-il s'adapter au retour d'un artificier du niveau du Scandinave? «C'est une course entre leur power-play et notre box play, répond le coach finlandais. Mes assistants font un super travail sur les situations spéciales et rien n'est vraiment une surprise.» Le retour de «Couscous» n'en a d'ailleurs pas été une de taille, puisqu'il était déjà pressenti par «La Liberté» la veille du match.

Sauf rechute ou surprise, le No 9 sera à nouveau présent vendredi aux Vernets. Pour un match similaire à celui de lundi? Il paraît que «jamais deux sans trois». Ce qui ferait les affaires des Aigles.