Fribourg reprend les devants face à Genève

Fribourg reprend la main dans la demi-finale face à Genève. Les Dragons se sont imposés lors de l'acte III, ce mercredi à la BCF Arena (2-1).

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant même le premier lâcher de puck, Marcus Sörensen a eu droit à son chant. Il faut dire que le Suédois portait pour la première fois le maillot de Fribourg depuis le 3 janvier et une blessure au bas du corps. Un retour de choix pour les Dragons et leurs supporters, qui n'ont pas hésité à souhaiter la bienvenue à «Couscous».

On ne sait pas si c'est cette bonne nouvelle qui a réjoui les joueurs de Roger Rönnberg. Toujours est-il qu'ils ont réalisé un tout bon début de match lors de cet acte III, contrairement à Genève. Il a fallu un power-play contre Gottéron (9e) pour que le fameux momentum tourne légèrement. Le tir de Vili Saarijärvi a été dévié, mais est passé à côté de la cage de Reto Berra. Puis, Juuso Arola s'est fait enrhumer par Jesse Puljujärvi, mais la suite de l'action était plus brouillonne pour réellement inquiéter le portier zurichois de la BCF Arena (13e).

Deux buts en deux minutes

La fin de tiers a de nouveau été à l'avantage des Dragons, qui auraient pu ouvrir la marque par Juuso Arola, idéalement placé à 20 secondes de la première sirène. Mais le lancer de l'arrière finlandais a terminé sa course à côté de la cage de Stéphane Charlin.

C'était seulement partie remise pour les Dragons. Au retour des vestiaires, Josh Jooris a d'abord eu une immense action. Le No 19 des Grenat est parti seul à l'assaut de Reto Berra (23e). Mais le dernier rempart a remporté le due. Une poignée de secondes plus tard, Christoph Bertschy trouvait Attilio Biasca au deuxième poteau. L'ancien junior de Zoug ne tremblait pas pour pousser la rondelle au fond (24e).

Fribourg a poursuivi sa marche en avant et, en power-play, il a doublé la mise. Patient et en excellente position, Yannick Rathgeb a réalisé une merveille de passe en direction de Henrik Borgström. Le Top Scorer des Dragons n'en demandait pas tant pour trouver le fond des filets (29e, 2-0).

Julien Sprunger blessé

Malgré ce double coup sur la tête, Genève a poussé. Les Aigles ont redoublé d'efforts pour tenter de revenir au score avant la deuxième pause. En power-play, ils ont toutefois été inefficaces. La fin de tiers médian a surtout été marquée par l'altercation avec Josh Jooris. Poussé par deux adversaires, le Genevois est retombé sur Reto Berra avec sa crosse. De quoi provoquer l'ire des Fribourgeois, mais les arbitres n'ont pas bronché.

Jusqu'à présent, Gottéron avait réalisé un match plein. Mais au retour pour la dernière période et sans leur capitaine Julien Sprunger, touché, les Dragons se sont endormis. Les Genevois ont enchaîné les bonnes actions et c'est bien logiquement qu'ils ont pu réduire la marque. Bien seul, Luca Hischier a lancé dans la lucarne (44e, 2-1).

Quelques secondes plus tard, Jimmy Vesey aurait pu égaliser, mais l'Américain a raté son face à face contre Reto Berra. Contrairement à lundi aux Vernets, le gardien fribourgeois a bien fermé les jambes pour ne pas laisser la rondelle glisser entre celles-ci. Il a aussi mis son veto sur un tir de Vili Saarijärvi (45e).

Deux pénalités en fin de match

L'incendie n'était pas passé pour Fribourg et, à la 54e, Markus Granlund aurait également pu trouver la faille. Sur une pénalité contre Luca Hischier, Michael Kapla aurait pu marquer. Mais c'est finalement Gottéron qui a terminé la rencontre en infériorité numérique, à la suite d'une pénalité contre Simon Seiler. Celle-ci n'a pas empêché les Dragons de s'imposer.

Grâce à cette nouvelle victoire à domicile, les protégés de Roger Rönnberg retourneront à nouveau aux Vernets avec l'avantage. L'occasion de faire le break est belle. Mais attention aux Genevois, qu'il ne faut jamais sous-estimer dans ces play-off.