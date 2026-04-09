Cela faisait depuis le 3 janvier que Marcus Sörensen n'avait pas pu enfiler le maillot de Fribourg Gottéron. Lors de l'acte III des demi-finales face à Genève, le Suédois a effectué son grand retour.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En 18 minutes de glace dont quatre en power-play, Marcus Sörensen a rappelé aux fans de Fribourg Gottéron pourquoi il a tant manqué à l'attaque des Dragons. Le Suédois de la BCF Arena n'a certes pas marqué. Mais il a par contre déjà réussi à peser sur la défense de Genève-Servette et rendre le jeu en supériorité numérique plus fluide.

«Couscous» était évidemment content de la victoire de son équipe lors de ce troisième match. Mais il sait que son impact sur le jeu des Dragons peut être plus important encore. Interview à chaud.

Ça faisait longtemps… C’était à la hauteur de ce que tu attendais, ce retour sur la glace?

Oui, franchement, c’est toujours spécial de rejouer devant ces fans. Ça m’avait manqué. Tu sens l’énergie, l’ambiance, ça te donne un boost direct. Après, ça va aller de mieux en mieux, match après match. J’ai des attentes élevées envers moi-même, mais ça fait plus de trois mois que je n’avais pas joué, donc je dois y aller étape par étape, retrouver mes repères.

Justement, gérer ses attentes, ce n’est pas le plus dur? Tu sais être patient avec toi-même?

C’est plus facile quand tu gagnes. Beaucoup plus dur quand tu perds, forcément. Mais peu importe ce que les coachs, mes coéquipiers ou les fans attendent de moi, j'en attendrai toujours davantage. C’est comme ça que je fonctionne et c'est ce qui me motive. Donc une victoire, ça aide clairement à rester dans le bon état d’esprit.

Avant le match, tu avais ces fameux papillons dans le ventre?

Honnêtement, jamais. Je ne suis jamais nerveux. Je ne sais pas pourquoi, ç'a toujours été comme ça dans ma carrière. Par contre, j’étais excité. J’ai mal dormi ces derniers jours, encore pire la nuit dernière. Cet après-midi, j’ai fait une sieste de 5 ou 10 minutes alors que d’habitude, je dors une heure. Donc oui, très excité de revenir, peut-être même un peu trop.

Pas de papillons, mais pas loin quand même.

(Il rigole) Oui, on peut dire ça. C’est une bonne énergie.

Pas de but, mais beaucoup de bonnes choses. Tu t’auto-évalues comment?

(sourire) Je pense que c'était mon deuxième meilleur match de 2026…

En même temps, c'était le deuxième.

Exact. Mais oui, je trouve que j’ai fait quelques bonnes actions, j’ai essayé d’apporter quelque chose offensivement. Je me donne peut-être une note de 4 sur 10. C’est un bon début. Pour moi, c'est surtout une base sur laquelle construire.

Regarder toute la série contre Rapperswil en tribunes, ça a été comment?

Horrible. C’est le seul moment où je suis nerveux: quand je regarde mon équipe jouer. Parce que tu ne contrôles rien, tu ne peux pas aider. Tu es inutile. Ce n’est pas un bon sentiment. Tu vis chaque action encore plus intensément et tu ne peux rien faire. Honnêtement, j'ai trouvé cela très dur à gérer.

Et retrouver l’intensité physique d’une demi-finale, ça été?

C’est exactement ce à quoi on s’attend. Peu importe la ligue, les play-off sont physiques. Tu sais que ça va cogner, que chaque espace est disputé. Donc rien de surprenant, il faut juste s’y remettre rapidement.

Le power-play a enfin marqué après une grosse disette. Depuis les tribunes, ça t’a marqué?

Je ne sais pas si j'ai déjà vécu ça dans ma carrière. Et si c'est déjà arrivé, j'ai dû tout faire pour l'oublier... Ce n’est pas le genre de chose que tu gardes en mémoire. Mais globalement, l’équipe joue bien en power-play. Tout ne peut pas fonctionner chaque soir. Il faut rester positif. J’essaie d’aider comme je peux, d’être présent pour les gars du power-play, de leur parler. On avait réussi à gagner ce match 7 même sans cette arme. C’est l’essentiel. Et ça va continuer de s’améliorer, j’en suis convaincu.