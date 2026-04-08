«Les Finlandais parlent entre eux et me disent quoi faire»

Depuis le début des play-off, la ligne des Finlandais est au centre de l'attention. Pourtant, Jimmy Vesey aide grandement Genève-Servette à avoir du succès avec déjà sept points à son actif.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après chaque match, Ville Peltonen reste calme lorsque le discours arrive immanquablement sur sa ligne dominante composée de Markus Granlund, Jesse Puljujärvi et Sakari Manninen. Pourtant, il y a fort à parier que l'entraîneur de Genève-Servette doit commencer à saturer avec cette narration. «C'est vous qui dites que Genève n'a qu'une seule ligne, pas moi», avait-il gentiment piqué après la victoire des Grenat à Lausanne lors de l'acte IV à la Vaudoise aréna.

Et la seconde manche de la demi-finale face à Fribourg Gottéron remportée 7-3 est un argument de plus en sa faveur. «C'est une victoire d'équipe, précise-t-il. J'ai autant aimé l'implication de la première que de la quatrième ligne. J'ai trouvé que nous avons joué de manière connectée. Et c'est ainsi que nous sommes une bonne équipe.»

L'apport de Tim Bozon

Et au-delà de l'impression visuelle excellente laissée par la ligne de Jimmy Vesey, Josh Jooris et Tim Bozon, les statistiques sont également là pour appuyer les dires de l'entraîneur des Aigles. Avec sept points, l'Américain est le deuxième meilleur compteur des Grenat. Ses quatre buts font de lui le sniper le plus habile du GSHC. «Nous avons de nombreux joueurs de qualité dans ce vestiaire, précise-t-il. Et ce serait en effet réducteur de nous cataloguer comme une équipe n'ayant qu'une ligne.»

Ce d'autant plus que depuis l'arrivée de Tim Bozon à la place de Vincent Praplan en deuxième ligne, ce trio a davantage de poids offensif. «Il change la dynamique de notre trio, admet Jimmy Vesey. J'ai le sentiment que notre alignement est plus équilibré ainsi. Vincent apporte sa vitesse sur la troisième ligne. De toute façon, nous savons que si nous voulons aller loin en play-off, tout le monde devra tirer l'équipe vers l'avant.»

«Même le coach parle finnois»

C'est également au niveau du power-play que Jimmy Vesey fait des dégâts. Lundi, c'est lui qui a ressorti le puck pour le glisser à Vili Saarijärvi sur l'ouverture du score de son équipe. Seul joueur à ne pas débarquer de Finlande sur cette ligne de supériorité numérique, il s'adapte comme il peut. Avec un sourire en coin, il détaille: «Lorsque nous avons un meeting à ce sujet, le coach arrive... et parle finnois. Ensuite ils se disent des trucs. Après, je leur dis: 'Vous voulez que je fasse quoi?'. Et ils me disent et j'exécute.» Il rigole de sa blague.

Mais est-ce loin de la réalité? «C'est simple non? Le jeu c'est de sortir le puck gagné par Manninen à l'engagement et de le donner à Vili. Il fait le reste (rires).» Depuis le début des séries, les unités spéciales ont été excellentes pour Genève-Servette. «C'est un de nos atouts, admet-il. De toute façon, je ne trahis aucun secret en disant que les unités spéciales peuvent jouer une rôle immense en play-off.»

«Une intensité jamais vue»

Plus généralement, Jimmy Vesey est toujours en phase de découverte du hockey «à la Suisse». Et le quart de finale face au Lausanne HC l'a rapidement mis dans le bain. «Le premier acte contre le LHC? Je pense que je n'ai jamais vu une intensité pareille, lance-t-il. Nous savions qu'il serait impossible de tenir ce rythme durant sept matches. Mais nous sommes parvenus à hausser le ton régulièrement. Plus généralement, c'était une série très chargée en émotions.»

Ce n'est donc pas un hasard si le début de la série contre Fribourg Gottéron paraît se jouer à moindre vitesse. «C'est une équipe qui se regroupe très bien en défense, loue-t-il. Et nous avons tous disputé sept matches en quarts de finale. Ce n'est pas un hasard si le début de la série suivante est un peu plus lente. Je m'y attendais. Par contre, cela va augmenter à mesure que l'enjeu va croître.»

Dès ce mercredi soir à Fribourg? «Nous avons pris une bonne leçon lundi, précise-t-il. Nous devons être meilleurs dans la gestion des énergies et des momentums. Ne pas trop concéder lorsque notre adversaire est dans un temps fort. C'est la clé. L'équipe qui parviendra à hausser son rythme et à faire subir le rythme à son adversaire sortira gagnante.»