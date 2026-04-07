Pour ce 41e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous analysons les premiers enseignements du début de demi-finale entre Fribourg Gottéron et Genève-Servette.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 41e épisode, on revient sur le début de série entre Fribourg et Genève. Avec du Sprunger, du Wallmark, du Bertschy, du Verboon, du Karrer-Le Coultre et du PP AOP

L'épisode est disponible sur Spotify

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