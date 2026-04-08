Marcus Sörensen va-t-il revenir au jeu pour la suite de cette série entre Fribourg Gottéron et Genève-Servette? Pour les Dragons, le retour du Suédois dans l'alignement est capital.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Selon «La Liberté», Marcus Sörensen est apte à revenir au jeu dès ce mercredi soir lors de l'acte III de la demi-finale face à Genève-Servette. Un retour qui n'a évidemment rien d'anodin. Et pas uniquement pour le talent intrinsèque de l'ailier suédois. Voici ce que cela peut changer.

1 Pour rééquilibrer les lignes

Un alignement de douze attaquants est un puzzle bien fragile. D'un côté, Ville Peltonen peut compter sur quasi tout son monde, tandis que de l'autre Roger Rönnberg bricole. Kyle Rau a dû être remplacé par Daniel Ljunggren depuis le début de cette demi-finale. Sandro Schmid a mis un terme à ses séries éliminatoires avant de les avoir commencées. Bref, le coach suédois doit trouver la bonne combinaison, quitte à sortir Jacob De La Rose de sa place au centre de la troisième ligne pour le placer à l'aile du trio No 1.

Si Marcus Sörensen peut revenir au jeu, les pièces du puzzle s'imbriquent presque naturellement. Le Suédois remplace «DLR» à l'aile de la première ligne, ce dernier reprend sa place naturelle au centre de Nathan Marchon et Julien Sprunger, tandis que Samuel Walser glisse en quatrième ligne à la place de Daniel Ljunggren. Si Kyle Rau est apte, il peut même offrir une autre option pour la première ligne à la place de Jan Dorthe à condition de se passer d'un autre étranger. Bref, l'attaque des Dragons aurait un tout autre visage avec un seul retour au jeu.

2 Pour sauver le soldat Wallmark

C'est le No 32 de la BCF Arena qui le dit lui-même: «On se réjouit qu'il revienne au jeu. Il a l'air en bonne forme. Il serait une arme supplémentaire». Et difficile de donner tort à Lucas Wallmark dont le duo avec Marcus Sörensen est l'un des meilleurs de la Ligue. Sans lui, le Suédois paraît largement moins efficace dans le jeu, tant il peine à recréer les mêmes automatismes avec Jacob De La Rose ou Jan Dorthe.

Blessés tour à tour durant la saison, les deux hommes ont pourtant combiné sur cinq buts à 5 contre 5. Tant Wallmark que Sörensen n'ont pas d'autre partenaire autant privilégié en attaque à égalité numérique. Le retour de Marcus Sörensen - en admettant évidemment qu'il joue avec son compatriote - rendrait également meilleur Lucas Wallmark.

3 Pour faire performer le power-play

Marcus Sörensen n'a joué que 32 matches cette saison. Pourtant, il est le meilleur compteur des Dragons avec un homme de plus sur la glace. Avec 6 buts et 8 passes décisives, le Scandinave est à égalité avec Christoph Bertschy, Henrik Borgström et Michael Kapla. Sur les 14 points des deux derniers joueurs cités, neuf ont été comptabilisés avec l'aide du Suédois. Bref, si le premier power-play tourne, c'est évidemment en très grande partie grâce à lui.

Avec ses 14 points en 32 matches, Marcus Sörensen est tout simplement le joueur le plus efficace de la Ligue avec un homme de plus sur la glace. Avec 0,44 point par match, il est loin devant la concurrence puisque le Lausannois Austin Czarnik le suit (0,34) devant Markus Granlund (0,31). Et comme depuis le début des play-off Fribourg est catastrophique à 5 contre 4 (1 but...), inutile d'insister sur l'importance de son retour au jeu.

4 Pour amener du punch offensif

Hormis Ty Rattie qui n'a joué qu'une dizaine de matches, le No 9 de Fribourg Gottéron est le Dragon à totaliser le meilleur ratio de point par match à 5 contre 5 depuis le début de la saison. Avec 0,53 unité par soir, il devance de peu Sandro Schmid et Attilio Biasca, soit deux hommes qui ont également manqué lors des quarts de finale face à Rapperswil.

Le retour au jeu du dernier nommé a déjà beaucoup aidé Fribourg Gottéron au niveau du punch offensif. Mais si Marcus Sörensen pourrait être de retour sur la glace, même à court de rythme, cela changerait radicalement l'allant de l'équipe de Roger Rönnberg. Ce d'autant plus que les pensionnaires de la BCF Arena parviennent toujours à s'installer en zone offensive et y tourner jusqu'à trouver la bonne position de tir. Et encore plus si Marcus Sörensen est là pour faire la différence, à la passe comme au tir.

5 Pour donner des options à Roger Rönnberg

Pour l'heure, le coach suédois a aligné l'équipe qui était à sa disposition. Il n'a que rarement pu profiter des options à sa disposition hormis le remplacement de Ty Rattie par Kyle Rau. La suspension de Patrik Nemeth - qui doit encore purger deux matches - a évidemment changé encore un peu la donne. Mais entre la blessure de Sörensen et celle de Rau, «RR» a surtout dû réagir et non agir.

On se doute bien que d'aligner Daniel Ljunggren au centre de la quatrième ligne ne l'enchante pas même si ce dernier n'a rien à se reprocher. Par contre, si Marcus Sörensen et Kyle Rau sont tout à coup à disposition, le technicien suédois pourrait avoir davantage d'atouts dans sa manche pour modifier ses trios offensifs et dynamiser son power-play.