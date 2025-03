Kevin Pasche va-t-il se relever face à Langnau?

Kevin Pasche n'a pas encore réalisé une performance de choix face à Langnau. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

En début de saison et avec le départ de Connor Hughes outre-Atlantique, beaucoup de points d'interrogation entouraient le poste de gardien à la Vaudoise aréna. Les jeunes Kevin Pasche (22 ans) et Antoine Keller (20 ans) allaient-ils tenir le coup? Si ce dernier a quelque peu déçu (13 matches, 89,39% d'arrêts), le Vaudois a été la grande révélation de l'année. Avec 9 blanchissages, il s'est rapproché du record de Leonardo Genoni et est devenu titulaire indiscutable.

C'est donc en toute logique que les questions autour du dernier rempart du LHC se sont atténuées au cours de la saison, jusqu'à quasi disparaître à l'orée des play-off – ses premiers en tant que gardien titulaire. Avant ceux-ci, Kevin Pasche se disait être serein. L'année dernière, il avait disputé deux rencontres de séries éliminatoires: une brève apparition à Davos en sortie de banc et une grosse performance lors de la demi-finale à Fribourg.

Un pourcentage d'arrêts bien en dessous

Mais cette année, est-il toujours sûr de lui, deux matches plus tard? Le Vaudois, qui nous a habitué à d'excellentes performances durant toute la saison, a réalisé deux sorties moyennes face à Langnau (1-1 dans la série). En repoussant 56 des 63 tirs des Tigres depuis le début de la série, son pourcentage d'arrêts s'élève à 88,89%, bien en dessous de ses 92,58% lors de la saison régulière.

Du point de vue des statistiques avancées, Kevin Pasche est également à la traîne. Alors que, selon les expected goals, il aurait dû encaisser un peu moins de cinq buts, il s'est déjà troué à sept reprises dans ce duel face aux Emmentalois.

Mais c'est surtout l'impression globale qui inquiète. Le Vaudois semble manquer quelque peu de sérénité devant sa cage, alors que cela avait été tout le contraire lors de la saison régulière. Bien sûr, il est difficile d'en vouloir au jeune gardien qui vit là ses premiers play-off, devant les filets de l'un des favoris au titre. Il est normal de ressentir de la pression.

Le seul choix du LHC

Et pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure. Depuis son accession en National League, le portier de 22 ans a prouvé qu'il savait gérer ses émotions. Ainsi, une bonne performance ce lundi soir lors de l'acte III pourrait lancer le dernier rempart vaudois. De toute façon, le staff n'a pas vraiment d'autres choix que de faire confiance à son gardien – on l'imagine mal faire confiance à la doublure Antoine Keller.

Sauf qu'en cas de nouvelle performance moyenne, on pourra se demander si le LHC a bien fait de ne pas mettre sous contrat un gardien étranger «au cas où». Premier élément de réponse ce lundi soir, lors de l'acte III du quart de finale face à Langnau (20h, en live sur Blick).