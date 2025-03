Lausanne aurait presque pu remercier Luca Boltshauser

Tim Bozon (en blanc) a inscrit le 3-3. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce samedi à l'Ilfis, tout le monde est passé par toutes les émotions. Longtemps, Langnau et ses supporters ont cru décrocher leur première victoire dans cette série des quarts de finale. Mais à 11 secondes de la fin du temps réglementaire et en infériorité numérique, le LHC est parvenu à accrocher une prolongation. Loin d'être sonnés, les Tigres sont parvenus à se ressaisir et à inscrire le but de la victoire (4-3 ap). Blick vous retrace les moments forts de cette rencontre.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Facile de trouver l'homme du match quand il y a un buteur en prolongation. D'un joli tir qui a surpris Kevin Pasche entre la jambière et le bloqueur, Brian Zanetti a délivré l'Ilfis et a permi à Langnau de décrocher sa première victoire en play-off depuis le 21 décembre 2019.

⭐⭐

Ce n'est une surprise pour personne mais l'armada finlandaise de Langnau est impressionnante. Samedi, c'est le No 8 de Saku Mäenalanen qui s'est le plus mis en évidence offensivement. Il a été l'auteur de deux assists, qui ont grandement aidé Langnau a décroché ce succès.

⭐

Non aligné jeudi lors de l'acte I, David Sklenicka a pu se rattraper ce samedi… et pas qu'un peu. Le défenseur tchèque a été le plus aligné dans cette partie avec 36'38 de temps de glace. Il a surtout réalisé du bon travail des deux côtés de la patinoire, étant même crédité de deux assists. Suffisant pour être à nouveau sur la feuille de match lundi?

L'action de la soirée

Photo: keystone-sda.ch

Lorsque Damien Riat a pris une pénalité à 1'29 de le temps du réglementaire, bon nombre de supporters lausannois se sont sans doute dit que la défaite était acquise. Pourtant, à 4 contre 5 et dans un angle impossible, Tim Bozon est parvenu à envoyer tout le monde en prolongation. Depuis derrière le but, il a touché la jambière de Luca Boltshauser avant que le puck ne file au fond. Une égalisation vaine finalement.

L'info de la soirée

À nouveau et malgré l'absence pour blessure d'Aurélien Marti, Geoff Ward et son coaching staff ont décidé de partir avec un arrière étranger pour cinq attaquants. Mais cette fois, David Sklenicka remplaçait Gavin Bayreuther. Cette composition était-elle? Le résultat et la défaite donnent difficilement raison au coach du LHC, qui a également énormément brassé ses lignes dès la fin du 2e tiers.

Le flop du match

Difficile de mettre comme flop de la soirée le gardien victorieux et ses 44 tirs détournés. Pourtant, si Lausanne a pu y croire autant longtemps dans cette partie, c'est car le gardien emmentalois Luca Boltshauser s'est troué à deux reprises. D'abord, sur le 2-2 de Dominik Kahun dans un angle fermé, avant de mettre lui-même le puck dans sa cage à 11 secondes de la fin du temps réglementaire. S'il a été malchanceux ce samedi, il doit surtout se dire que son équipe à égaliser dans la série: le plus important.

La phrase de la soirée

« «Lors de l'acte I, nous avons mis de l'intensité dans les 40 premières minutes. Ici, nous l'avons fait dans les 30 dernières et pendant la prolongation. À nous de rassembler tout cela.» Raphael Prassl, attaquant du Lausanne HC »

L'image de la soirée

Photo: Urs Lindt/freshfocus

La communion du buteur décisif Brian Zanetti avec ses fans était belle à l'Ilfis. Une photo de Urs Lindt (Freshfocus) a très bien immortalisé cet instant qui restera gravé dans la mémoire de tous les fans emmentalois présents dans l'enceinte ce samedi soir.