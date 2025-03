Langnau a remporté l'acte II de la série face à Lausanne. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Six ans plus tard, l'Ilfis de Langnau a eu le droit à un nouveau match de play-off. Pour l'occasion, les supporters emmentalois ont sorti un très beau tifo. En grand, le portrait de Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis et, en dessous, les paroles du tube les plus connues: «And after all, you're my wonderwall.» Pleine à craquer, l'enceinte des Tigres était prête à vivre cet acte II face à Lausanne.

Celui-ci aurait pu mal débuter pour les Emmentalois. Après quatre minutes de jeu, les arbitres levaient pour la première fois le bras après une faute de Joel Salzberger. Malheureusement pour le LHC, il n'arrivait quasi pas à réaliser une entrée de zone propre. En toute fin de période à 5 contre 4, Brendan Perlini manquait une montagne, la cage étant presque vide devant lui. Le Canado-Britannique visait trop haut et levait les yeux au ciel (5e).

L'odeur des frites et des play-off

Puis, les émotions ont pris la place du beau jeu. À la suite d'une poussette de Damien Riat, Dario Allenpsach est tombé sur son gardien. Dans la foulée et en retournant au banc, Saku Maënalanen et Andrea Glauser se sont embrouillés. En plus des frites, ça sentait bon le hockey des play-off dans l'Emmental.

C'est à nouveau à la suite d'une altercation que l'ouverture du score est tombée. Allenspach n'est pas parvenu à éviter la cage de Kevin Pasche et l'a renversée sur le portier vaudois. En guise de punition, Ahti Oksanen a asséné un coup de crosse dans le bas du dos de l'Emmentalois. Un geste qui n'a pas échappé aux officiels. Sur ce power-play et d'un tir de la ligne bleue, Vili Saarijärvi a fait chavirer l'Ilfis. Masqué, le dernier rempart lausannois ne peut pas vraiment s'en vouloir (11e).

Par contre, l'ouverture du score a fait mal aux têtes des Lions. À la suite de celle-ci, ils n'ont lancé qu'à deux reprises sur la cage de Luca Boltshauser. Avec des statistiques de 11-5 en faveur de Langnau à la première sirène, on ne peut clairement pas dire que l'avantage était volé à ce moment-là.

Coup de sac

Mieux pour les Emmentalois, ils ont pu doubler la mise dès le début du deuxième tiers. Par deux reprises, Dario Rohrbach a manqué le cadre. Mais sur son deuxième lancer, le Top Scorer des Tigres a tiré sur la poitrine de son coéquipier Sean Malone. Le puck est retombé devant la cage déserte et l'Américain n'a plus eu qu'à pousser au fond alors que Perlini, pénalisé, revenait en jeu.

Sonné, Lausanne avait toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Il a fallu une pénalité pour qu'enfin, les Vaudois reprennent des couleurs. Mais sans que Luca Boltshauser ne doive non plus réaliser des miracles. Et si le portier emmentalois était battu, son poteau était là pour le sauver (Frick, 36e).

Agacé, Geoff Ward a décidé de totalement brasser son attaque lorsqu'arrivait la fin de la période médiane. Théo Rochette montait dans le premier bloc aux côtés des Finlandais, tandis que l'habituelle ligne Raffl-Jäger-Bozon était reformée. De quoi lancer les Lions?

Un retour… pour rien

Dans le troisième tiers, le LHC a rapidement eu l'opportunité de revenir au score avec une pénalité en sa faveur. Après un cafouillage, Ahti Oksanen s'est rattrapé de son erreur en début de rencontre et a pu réduire la marque (44e). Droit derrière, Dominik Kahun pouvait égaliser dans un angle plus que fermer, au grand dam de la patinoire emmentaloise (46e). Lausanne était à nouveau dans la course.

Alors que Langnau était groggy, les Emmentalois ont trouvé les ressources pour reprendre les devants. De la ligne bleue, Juuso Riikola a amené un vent de fraîcheur à l'Ilfis, en trouvant une ouverture juste sous la barre transversale de Kevin Pasche (48e). Un but qui, à ce moment-là, pouvait coûter bonbon pour les visiteurs. Ils sont même passés tout proches du but du break. Mais Aleksi Saarela s'est emmêlé les pinceaux, seul face au portier lausannois (49e).

Un scénario hitchcockien en fin de 3e tiers

Oksanen était à nouveau tout proche de réduire la marque mais son lancer, freiné par Boltshauser, s'est arrêté avant de franchir la ligne, avant d'être dégagé par un Emmentalois (53e). Les Vaudois ont bien tenté de pousser mais le portier des Tigres a repoussé toutes les tentatives… jusqu'à 11 secondes de la fin du match.

Dans un scénario hitchcockien, le LHC est parvenu à égaliser. À la suite d'une pénalité, les Lions ont évolué à 4 contre 5 dans les dernières secondes du temps réglementaire. La messe semblait être dite. Jusqu'à ce que, Tim Bozon file en contre et glisse, depuis derrière le but, la rondelle contre la jambière de Boltshauser. Elle finissait au fond. Le kop visiteurs pouvait exploser et les acteurs rentrer aux vestiaires pour se reposer avant la première prolongation.

Dans une tension, Langnau s'est procuré la première grosse occasion. Mais Kevin Pasche a réalisé un très bon double arrêt (65e). Quelques secondes plus tard, les filets des Tigers ont tremblé car Suomela avait trouvé l'extérieur de ceux-ci.

Mais à 3 minutes de la fin de cette première prolongation et sur un tir lointain, Brian Zanetti a pu tromper Kevin Pasche et offrir un premier point à Langnau (77e). L'acte III de cette série aura lieu lundi (20h, à suivre en live sur Blick). Et, après les deux premiers matches, le LHC devra montrer un tout autre visage s'il souhaite se défaire de son adversaire.