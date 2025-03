Kevin Pasche (à gauche) et Beat Kindler sont respectivement le futur et le passé du Lausanne HC. Photo: keystone-sda.ch

Le passé à droite, le futur à gauche. Quelques heures avant le début des play-off pour le Lausanne HC, Blick s'est entretenu avec deux portiers. La légende Beat Kindler, dernier rempart vaudois entre 1991 et 2003 et la grande révélation en Suisse depuis une saison et demi, Kevin Pasche.

Les deux gardiens lausannois ont discuté play-off, forcément, mais également de leur relation. Avec un mot d'ordre: le plaisir avant tout.

Une question toute simple pour commencer: quelle est votre relation?

Beat Kindler: Il était au camp d'entraînement à la Vallée de Joux avec moi. Mais il était plus jeune, c’était un gamin. Alors oui, c’est toujours un gamin (rires). Plus sérieusement, ça fait plaisir de voir son évolution – c'est incroyable.

Kevin Pasche: Je me souviens bien de ce camp, c'était très sympa. C'est une partie de mon enfance et c'est là que j'ai rencontré Beat pour la première fois. Avant, je le connaissais seulement à travers des photos et des vidéos.

Désolé Beat mais, l'année où tu jouais ta dernière saison avec le LHC est celle de naissance de Kevin.

BK: (rires) Le 20 mars prochain, je fête mes 60 ans, alors forcément, ça ne me rajeunit pas! Mais c’est la vie, le temps passe…

KP: Mais il m'a quand même inspiré, même si je ne l'ai pas vu jouer. Comme il fait à peu près ma taille, ça m'a donné confiance pour me dire que c'était possible. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et quand on voit son maillot retiré, on mesure tout ce qu'il a accompli.

BK: Et inversement, lui aussi m'impressionne. C'est énorme ce qu'il accomplit. L'année passée, on discutait ensemble et il me disait que la première saison était parfois plus facile. Mais de devoir confirmer, ça devient dur. Et ce qu'il a fait cette année, c'est fabuleux. Ça montre qu'il a un sacré caractère. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il tiendrait ce niveau toute la saison mais il est parfait. Chapeau.

Recevoir les compliments d'une légende de ton club, ça fait plaisir non?

KP: Je prends (rires).

Beat, tu étais surnommé «Le Marsupilami» au LHC. Selon toi, quel serait le surnom de Kevin?

BK: Oh, aucune idée. Je ne le connais pas assez pour ça.

KP: Il faut vivre des moments forts pour mériter un surnom. Pour l'instant, ça ne fait qu'un an et demi que je suis là. J'ai encore beaucoup à prouver avant de penser à un éventuel surnom ou mon maillot retiré.

Justement, en parlant de maillot retiré… Voir le numéro 21 de Beat sous le toit de la Vaudoise, ça te donne des envies?

KP: Ce n'est pas du tout mon objectif premier. Ça vient avec une carrière, des performances ou des titres. Beat ou Cristo (ndlr: Huet) ont sans doute fait leur chemin sans penser à cela. Ils voulaient juste gagner. Pour moi, c'est pareil.

BK: C'est clair que c'est une énorme fierté quand je regarde mon maillot. Mais j'ai arrêté à 38 ans, Cristo à 42 ans… Tu te rends compte de tout ce qu'il peut encore accomplir dans sa carrière?

Les play-off vont bientôt débuter pour Lausanne. Kevin, tes premiers en tant que gardien titulaire. Dans quel état d'esprit es-tu?

KP: Serein. Je suis là pour prendre du plaisir et me donner à fond. Pour l'instant, je suis concentré sur l'acte I de jeudi et je ne me suis pas encore projeté au-delà. Maintenant que ça approche, la tension monte, mais dans le bon sens. J'ai hâte.

Beat, tu as beaucoup plus d'expérience en play-off que Kevin. Quel conseil lui donnerais-tu?

BK: Il faut prendre du plaisir et ne rien changer. Si tu prends un but bête, c'est fait – tu ne peux pas revenir en arrière. Il faut continuer ton chemin et évacuer le négatif. Mais il est bien entouré et a la tête sur les épaules. Tu dois juste jouer comme tu sais le faire.

Pour la première fois de son histoire, Lausanne va aborder une série dans l'élite en tant que favori. Beat, tu as eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises en Ligue B. Est-ce que ça change quelque chose?

BK: Oui, il y a un tout petit peu plus de pression. Mais j'avais la chance de réussir à mettre ça de côté et prendre du plaisir. J'adorais ces matches hyper importants. Et je pense que Kevin a un peu le même caractère que moi. On s'entraîne pour ça.

KP: À Fribourg l'année dernière, j'avais réussi à prendre beaucoup de plaisir. J'attendais ma chance et je l'ai saisie. Je n'avais pas forcément de pression sur mes épaules dans le sens que j'étais deuxième gardien. J'étais content de ma performance.

De manière plus globale, quel conseil donnerais-tu à Kevin?

BK: Je l'ai déjà dit mais de toujours garder ce plaisir de jouer. Il est assez âgé et bien entouré pour le savoir. On a de la chance: on a deux jambes, deux bras, on est en bonne santé et on peut faire ce qu'on aime le plus. Éclate-toi au maximum.

KP: Je suis totalement d'accord avec ça.