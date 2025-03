1/5 Chris DiDomenico exulte après son assist sur le 1-1 de Philippe Maillet. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Chris DiDomenico a fait du Chris DiDomenico. Lors du match retour de play-in entre Rapperswil et Ambri ce jeudi soir, le Canadien a encore une fois montré pourquoi il est l’ennemi numéro un sur les patinoires du pays. Il a agacé ses adversaires, les a provoqués, tout comme les spectateurs. Il s’est aussi plaint auprès des arbitres, menant des duels enflammés et des joutes verbales à répétition. Le joueur de 36 ans a précisément besoin de ces émotions pour pouvoir être la meilleure version de lui-même en tant que joueur.

Mais ce jeudi, le Canadien d’Ambri a poussé les émotions à leur paroxysme, visiblement prêt à tout pour marquer le match de son empreinte. En marquant le deuxième but pour les siens à 74 secondes de la fin, il a permis à Ambri de continuer sa saison. Face au public Saint-Gallois, il a levé les mains derrière les oreilles et réclamé par ce geste des applaudissements plus nourris. Il n’en fallait pas pas plus pour déclencher l’ire des supporters de Rapperswil.

Alors qu’il répondait à des questions de TeleTicino lors de la pause avant la première prolongation, d’innombrables gobelets ont volé des tribunes… et pas vides, bien sûr. Des supporters irrespectueux se sont déchaînés, poussant le staff d’Ambri à réagir. L’entraîneur Luca Cereda a éloigné son joueur du micro sans hésiter en le poussant dans le vestiaire.

Le dur à cuire éclate en sanglots

Par la suite, l’excellente ligne tessinoise composée de DiDomenico, du meilleur buteur Dominik Kubalik et de Philippe Maillet, a décidé du match. Celui-ci a marqué le 3-3, ce qui permet désormais aux Biancoblu de maintenir leur rêve de play-off. Détail marquant: lors de la poignée de main entre les deux équipes, Chris DiDomenico a été chaleureusement salué par certains de ses adversaires.

Quelques instants plus tard, le Canadien, qui est un dur à cuire sur la glace, éclate en sanglots. Et pour une excellente raison puisqu’il est devenu père pour la première fois une heure seulement avant le coup d’envoi. La veille, alors que sa femme apprend qu’elle accouchera par césarienne, l’attaquant avait tout de même pris la décision de jouer contre Rapperswil.

Il a vu son fils via Facetime

Le directeur sportif d’Ambri, Paolo Duca, est impressionné. «Cela montre que Chris est tout de même un joueur d’équipe.» Il insiste sur ce point, car le joueur est souvent catalogué comme un égoïste qui gère son temps de glace à son avantage. Mais ce jeudi soir, il a mis la priorité sur son équipe.

À 19 heures, le Canadien était dans le vestiaire et assistait par Facetime à la naissance de son premier enfant. Il a donc vu Romeo Alberto – c’est ainsi que le couple a baptisé son petit garçon – pour la première fois sur l’écran de son téléphone portable. Un sentiment probablement très étrange lié à un bonheur intense. Par la suite, il a enfilé ses patins pour rejoindre ses coéquipiers à l’échauffement. Son équipe lui doit une fière chandelle.