Langnau qualifié pour les play-off

Langnau a perdu lors du deuxième match de play-in face à Kloten (2-1), mais se qualifie pour les play-off à la différence de buts. Ambri s'est défait de Rapperswil en prolongation (3-3) et retrouvera Kloten pour le deuxième tour de play-in.

Kloten - Langnau 2-1

Langnau a obtenu son billet pour les play-off de National League. Les Tigers ont remporté leur premier tour du play-in malgré une défaite 2-1 jeudi à Kloten. Ils se sont imposés 4-3 sur l'ensemble des deux matches. Vainqueurs 3-1 à domicile mardi lors du match aller, les Emmentalois ont vu leur avance de deux buts être réduite à néant lors du deuxième tiers-temps. Les Aviateurs ont profité de deux imprécisions de Luca Boltshauser pour remettre les compteurs à zéro.

Le remplaçant de Stéphane Charlin - le MVP de la saison régulière est toujours blessé - a d'abord laissé le puck filer entre ses jambes sur l'ouverture du score de Dario Meyer (23e). Il n'a ensuite pas eu la main pas assez ferme sur un tir de Nico Ojamäki (34e, en à 5 contre 4). Mais les hommes de Thierry Paterlini n'ont pas abdiqué et ont pu compter sur une inspiration géniale de Vili Saarijärvi pour rejoindre les séries. En toute fin de power-play, le Finlandais a inventé un but en emportant la rondelle et en l'envoyant dans la lucarne de Ludovic Waeber (48e).

Cette réussite envoie donc les Tigers en play-off pour la première fois depuis 2019 et un quart de finale perdu 4-3 face à Lausanne. Langnau pourrait d'ailleurs retrouver les Lions vaudois dès le jeudi 13 mars en cas de succès de Kloten lors du deuxième tour du play-in.

Rapperswil - Ambri 3-3 ap

Ambri envoie Rapperswil en vacances. Les Tessinois, vainqueurs 2-1 à l'aller, ont obtenu le match nul 3-3 après prolongation pour éliminer les Lakers lors du premier tour du play-in de National League. Ils affronteront Kloten pour le dernier billet.