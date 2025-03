En pleins play-off, Geoff Ward tente des expérimentations

Geoff Ward a procédé à plusieurs changements dans son alignement. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La feuille de match était particulièrement attendue du côté du Lausanne HC lors de l'acte II. Sur les six étrangers à disposition, combien seraient alignés en attaque? Lors du premier match remporté jeudi, Geoff Ward avait décidé de partir avec cinq attaquants et un arrière – quand bien même la formule 4-2 a fait ses preuves durant la saison.

Ce samedi à l'Ilfis, le technicien canadien a retenté le même coup de poker. Sauf qu'en lieu et place de Gavin Bayreuther, il a décidé d'aligner David Sklenicka en défense. Si deux jours plus tôt, le LHC s'était imposé (4-3), il n'en a pas été de même lors du deuxième acte (3-4 ap). Forcément, des questions peuvent se poser quant à la composition du LHC. «On avait juste envie de le faire de cette manière», a répondu de manière laconique Geoff Ward, questionné sur cette composition.

Un beau brassage de ligne

Certes. Mais avec la blessure d'Aurélien Marti, il aurait peut-être mieux fallu renforcer l'arrière-garde lausannoise en alignant deux défenseurs. «On y a pensé, puis on a décidé de ne pas le faire», clame à nouveau en peu de mots l'entraîneur du LHC. Ainsi, avec la prolongation, David Sklenicka a dû évoluer durant plus de 36 minutes. Heureusement pour lui, le Tchèque n'avait pas joué depuis le 27 février et était donc plus que frais.

Sauf qu'apparemment, Geoff Ward n'était pas convaincu par son line-up durant la rencontre. À cinq minutes de la fin du deuxième tiers, le Canadien a décidé de réaliser un immense coup de sac, et ce jusqu'à la fin de la partie. Tout le monde ou presque a joué avec tout le monde. La 1re ligne a été démantelée pour y faire entrer Théo Rochette en lieu et place de Damien Riat, avant de faire machine arrière. La ligne Raffl-Jäger-Bozon a été à nouveau formée pour plusieurs shifts, tandis que Prassl, Hügli ou Fuchs étaient baladés sur plusieurs trios. Même les yeux habitués au hockey sur glace avaient de la peine à suivre. «On essayait juste de trouver les bonnes combinaisons, explique Geoff Ward. Et on a finalement réussi.»

Quelle formation lundi?

Et sur la fin de match, il semblerait qu'il y a un perdant après cette soirée: le Canado-Britannique Brendan Perlini. Au final, le No 86 n'a été aligné que durant 16'38 sur l'ensemble de la rencontre et n'a pas réalisé une bonne partie. En plus d'une pénalité, il a raté une montagne en tout début de match en power-play. Il y avait la place pour mettre le puck au fond mais Perlini a tiré près d'un mètre au-dessus de la cage (4e).

Une contre-performance suffisante pour le mettre en tribunes pour l'acte III? Après le match, Geoff Ward est resté mystérieux concernant ses idées pour lundi. Et de manière plus globale, on peut se demander pourquoi ne pas revenir aux bases de la saison régulière, ce système 2 défenseurs-4 attaquants qui a longtemps bien fonctionné. «Il y a des raisons pour lesquelles nous avons fait ce changement et elles vont rester au sein du coaching staff, lâche le Canadien. Il y a des choses qui arrivent et on a décidé d'aller dans cette direction. Cela peut changer d'un match à l'autre en fonction de l'état de santé des joueurs ou de l'image qu'on veut donner à l'équipe.» Autrement dit, Geoff Ward n'est pas fermé à l'idée d'aligner Bayreuther et Sklenicka lundi. «On verra», répond-il.