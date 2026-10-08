Le HC Sierre saute un tour pour viser la National League

Le HC Sierre ne visera pas la promotion pour la saison 2027/2028. Il mise tout sur la rénovation de Graben, avec un objectif: une candidature à l'automne 2027 pour une possible accession dès 2028/2029.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le HC Sierre ne brûle pas les étapes. Le club de Swiss League a annoncé qu'il ne déposerait pas de demande de licence National League pour la saison 2027/2028. Pas question pour autant de parler de renoncement: les dirigeants valaisans visent désormais l'exercice suivant, avec un dossier à déposer à l'automne 2027 pour une possible accession dès 2028/2029. À condition, évidemment, que la promotion soit acquise sur la glace.

Selon le club, cette décision n'est «ni un pas en arrière ni un statu quo». Elle doit lui permettre de concentrer ses forces sur un chantier prioritaire: la patinoire de Graben.

Plus que des places supplémentaires

Après plusieurs échanges avec la National League, le HC Sierre dit disposer d'un projet «concret et largement défini» pour son antre. Le club entre maintenant dans une nouvelle phase: planification, finalisation du financement, puis réalisation des travaux. Ni le montant de l'investissement ni le calendrier précis du chantier n'ont été communiqués.

Les adaptations prévues ne se limitent pas à une hausse de la capacité d'accueil. Elles touchent aussi au réaménagement de différents espaces, à l'amélioration des conditions d'accueil et d'exploitation ainsi qu'à plusieurs équipements techniques.

«Le projet est aujourd'hui clairement défini et nous savons quelles sont les prochaines étapes à franchir, résume le président Alain Bonnet. Nous passons désormais à sa concrétisation, avec la finalisation du financement et la réalisation des travaux.»

La ligue salue un projet «sérieux»

Du côté de la National League, le ton est encourageant. «Le HC Sierre nous a présenté un projet sérieux, concret et ambitieux, déclare Denis Vaucher, CEO de National League AG. Les adaptations prévues à Graben répondent aux exigences de notre ligue. Si celles-ci sont mises en œuvre comme prévu avant le dépôt de la demande de licence en 2027, le HC Sierre aura franchi une étape importante et disposera des bases nécessaires pour présenter une candidature solide pour la saison 2028/2029.»

Le «si» a son importance: tout dépendra de la capacité du club à boucler son financement et à mener les travaux dans les temps.

Graben d'abord, la Valais Arena ensuite

Le projet s'inscrit aussi dans la perspective de la future Valais Arena. Le plan sierrois est limpide: retrouver l'élite à Graben, s'y établir sportivement, puis rejoindre la nouvelle patinoire avec un club déjà installé au plus haut niveau du hockey suisse.

Reste la partie la plus incertaine de l'équation: le sportif. Car sans promotion acquise sur la glace, le plus solide des dossiers restera lettre morte.