Grégory Beaud Journaliste Blick

Deux, c'est assez, trois, c'est trop. Le HC Ajoie n'est pas parvenu à remporter son troisième match de rang lors de son déplacement à Zoug. Les hommes de Ville Peltonen, convaincants face à Davos samedi, se sont cette fois-ci inclinés contre un EVZ en pleine bourre. Depuis sa promotion, le HCA avait remporté trois matches consécutifs à deux reprises. La machine à gagner de Suisse centrale n'a pas franchement eu besoin de forcer son talent pour venir à bout d'un HCA qui n'a tout simplement pas les armes pour régater.

Et pourtant, Antoine Keller n'a pas démérité devant son filet. Après s'être avoué vaincu dès la 6e minute sur un essai de Nik Petrovic, le portier français à licence suisse a fait le dos rond pour permettre à son équipe de rester longtemps dans le match. Encore aurait-il fallu parvenir à égaliser. Et les Jurassiens n'ont jamais vraiment su mettre Leonardo Genoni hors de position. Ou si peu. Kyen Sopa (10e), ou encore Louis Robin peu avant la mi-match, auraient pu faire douter l'EVZ. Mais les essais ajoulots ont été bien trop timides.

Tout l'inverse d'une formation zougoise dont la force de frappe offensive n'est plus à démontrer. Et sans un peu de chance et un très bon Keller, la rencontre aurait pu être pliée largement plus tôt. C'est tout naturellement que Livio Stadler a inscrit le 2-0 dès l'entame de la deuxième période. Vaguement dans le match jusqu'à cet instant et même menaçant lors de deux supériorités numériques, Ajoie savait que ce 2-0 était synonyme de fin de match. Grégory Hofmann a filouté pour inscrire le 3-0, mais le Jurassien bernois s'est fait attraper par la patrouille pour son petit coup de gant (25e). Il a fallu attendre la 44e pour voir Zoug tripler la mise par l'inévitable Dominik Kubalik en supériorité numérique.

En Suisse centrale, la soirée a tourné à la débandade lorsque Julius Honka a été renvoyé sous la douche pour une charge contre la tête. Le défenseur finlandais a logiquement écopé d'une pénalité majeure. Sera-t-il suspendu pour la rencontre de vendredi à Lugano? Cela paraît tout à fait possible. Le HCA va directement prendre la direction du Tessin où il aura un jour pour se remettre de cette soirée bien compliquée.