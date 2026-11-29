Battu 4-3 à Zurich après avoir attendu 31 minutes avant son premier tir cadré, le HC Ajoie a montré du caractère face au leader. Mais Antoine Keller, Kevin Fey et Ville Peltonen savent que ces départs ratés coûtent cher.

31'05''. C'est le temps qu'il a fallu au HC Ajoie pour adresser son premier tir cadré sur la cage de Simon Hrubec, dimanche à la Swiss Life Arena. Une statistique qui fait sourire jaune jusque dans le camp jurassien. «C'est tellement long, je pense que c'est une première pour nous, lâche Ville Peltonen. 31 minutes pour un premier tir, c'est quelque chose qu'on ne voit presque jamais.»

Sur la glace, Kevin Fey n'avait pourtant rien remarqué. «Honnêtement, je ne savais pas, avoue le défenseur. J'ai bien vu qu'ils avaient beaucoup plus le jeu, mais pas que nous n'avions pas encore tiré. On n'était peut-être pas assez attirés par le but. Mais c'est clairement une très bonne équipe. Aller à la pause avec un seul but de retard, c'est déjà pas mal. On s'est un peu fait rouler dessus, mais on a su tenir.»

«Plus petit que tout le monde»

Vus d'en haut, les Lions paraissaient plus grands, plus rapides et plus forts que les Ajoulots. Le constat fait rigoler Kevin Fey. «Déjà, à la base, à tous les matches, tout le monde est plus grand que moi (rires)! Mais je vois ce que tu veux dire. Ils étaient plus rapides sur le puck, plus présents autour. C'est le ZSC. Tu ne peux pas les battre en essayant de jouer avec leurs skills, parce qu'ils les ont. Il faut juste travailler, travailler, travailler.»

Ville Peltonen ne cherche pas d'excuses. «Le rythme du match nous a un peu surpris. Nous n'avions pratiquement aucune offensive dans ce premier tiers, reconnaît le coach finlandais. Il faut aussi se rappeler qu'ils font beaucoup de choses bien. Le message, c'était de jouer avec courage et d'exécuter.»

Keller dans sa bulle

Le premier rempart de la résistance ajoulote s'appelle Antoine Keller. «Il a fait un très bon match et c'est lui qui nous a gardés dedans», salue Kevin Fey. Le gardien français n'a pourtant rien changé à son approche. «J'aborde ce match comme les autres: il s'agit d'arrêter le prochain tir, explique-t-il. J'ai vraiment essayé de garder l'équipe le plus longtemps possible dans le match. Je savais que les occasions allaient venir et qu'on allait être dangereux.»

Pas question pour lui de haranguer ses coéquipiers. «Je ne parle pas beaucoup pendant les matches, plutôt après, en analyse. Pendant la rencontre, je suis vraiment dans ma bulle. C'est assez particulier, mais ça fait partie du processus. C'est la meilleure équipe du pays, elle domine le championnat depuis le début de la saison. C'est à nous de trouver les moyens. Et au final, après le premier tiers, il n'y a que 1-0.»

Qui de lui ou de Simon Hrubec a passé l'après-midi le plus facile? «Je ne saurais pas dire, sourit-il. Ne pas recevoir beaucoup de tirs, c'est aussi compliqué. Chacun a eu un match difficile à sa manière.»

L'ego piqué

Le déclic est peut-être venu des tribunes, lorsque le public zurichois a applaudi le premier tir jurassien, mi-amusé, mi-moqueur. «Faire 4-3 à Zurich, c'est positif pour qui n'a pas vu le match, nuance Antoine Keller. Mais quand le public célèbre notre premier tir, ça doit toucher l'ego des gars. Venir à 14h à Zurich et mettre 30 minutes pour faire un lancer sur la cage, ce n'est vraiment pas assez. Depuis la 30e minute, ça doit faire 3-2 pour nous. Mais on aurait dû commencer le match plus tôt.»

Ville Peltonen se dit d'ailleurs «fier des progrès réalisés pendant le match». «Nous voulions venir ici, donner le meilleur de nous-mêmes et défier l'équipe dominante de cette ligue. Par moments, nous avons réussi à le faire, assure le Finlandais. Et même si on se dit que ce n'est qu'un but, il nous donne de l'énergie, puis de la confiance. Nous sommes dans une phase où nous avons besoin de ce genre d'expériences.»

«On ne s'effondre plus»

Kevin Fey y voit un vrai signe de progrès. «C'est une grosse différence par rapport aux dernières saisons. Dans ces moments-là, on ne s'effondre pas. Toutes les équipes de la ligue vivent des passages où l'adversaire presse et où on a l'impression de se faire écraser. Même nous, parfois, on presse, on presse et on n'arrive pas à la mettre au fond. Ce sont des moments clés. Savoir tenir, c'est très important.»

Reste que la défaite laisse un goût amer. Ville Peltonen regrette que les vieilles habitudes soient revenues sur le dernier but zurichois, tout comme deux pénalités pour surnombre «très inhabituelles» chez les siens. «Nous devons gagner en caractère, ne pas baisser la tête et simplement être meilleurs.» Antoine Keller, lui, pointe un mal récurrent. «Ce n'est pas le premier match où on fait ça. Déjà plusieurs fois à l'extérieur, on n'arrive pas prêts. Je ne sais pas quel est le problème, mais il va falloir trouver une solution. On laisse échapper des points à chaque fois.»