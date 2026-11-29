Le HC Ajoie a été dominé mais a fait le dos rond pour s'incliner sur le tard à Zurich (4-3). Devant son filet, Antoine Keller a été héroïque pour garder les Jurassiens dans le match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les Ajoulots ne pensaient probablement pas passer un après-midi tranquille sur les bords de la Limmat. Le gardien Antoine Keller non plus. Mais à ce point... Durant la seule première période, les Zurich Lions ont prouvé pourquoi ils étaient si dominateurs depuis le début de la saison régulière. Tirs cadrés à la première pause? 18-0. Oui, zéro. C'est simple, un rouleau compresseur est passé sur le HCA, a fait une marche arrière avant de repasser une seconde fois pour la forme.

Au-delà de la simple statistique de tirs, l'impression visuelle était absolument frappante. Les Lions paraissaient tous plus rapides, plus grands et plus athlétiques que les Ajoulots. Même le prodige Lionel Dedial, 16 ans depuis vendredi et à peine sec derrière les oreilles, a paru se promener au milieu des maillots jaunes et noirs. Et pourtant, le score n'était que de 1-0 après ces 20 minutes à sens unique grâce aux miracles répétés du portier français devant son filet.

Après avoir stoppé deux grosses chances signées Willy Riedi et Denis Malgin, le gardien français a dû s'avouer vaincu sur un tir à bout portant de Jesper Fröden. Le Suédois s'est retrouvé à la finition d'une action de cette deuxième ligne dont Rudolfs Balcers tient fermement les rênes (4e, 1-0). Et après la pause, le HCA aurait bien pu totalement dévisser peu après la 25e minute à la suite du 2-0. Sur le 20e tir (à 0) des ZSC Lions, le magicien de la Swiss Life Arena a trompé Antoine Keller dans un trou de souris.

Contre le cours du jeu

Les minutes suivantes ont été stressantes pour les Ajoulots qui ont subi tant et plus jusqu'au poteau de Willy Riedi (31e). Il a fallu attendre 31'05'' pour voir le HCA alerter une première fois Simon Hrubec par Logan Brown. À cet instant, les fans zurichois ont applaudi l'action. Sympathie ou sarcasme? Dur à dire. Toujours est-il que ce premier shoot en a rapidement amené un second... puis un troisième sur le rebond. Et c'est Jeremy Wick qui s'est trouvé au bon endroit pour inscrire le 2-1. Totalement contre le cours du jeu? Absolument.

Dans la foulée, les hommes de Ville Peltonen ont même eu un power-play à la suite d'un coach's challenge perdu par les Zurichois. Malgré une grosse chance pour Cole Cormier, le score n'a plus bougé jusqu'à la deuxième pause. Et tout à coup, les spectateurs locaux ont changé d'attitude et commencé à se demander s'il faudrait appeler la police en fin d'après-midi pour signaler un braquage.

Et le hold-up aurait tout à fait pu avoir lieu puisque les visiteurs ont bénéficié d'un power-play à une dizaine de minutes de la sirène finale. Hélas pour eux, ils n'ont pas su tromper Simon Hrubec une deuxième fois. Les Zurichois, eux, n'ont pas manqué la chance de creuser l'écart alors que les Ajoulots purgeaient une deuxième pénalité pour surnombre. Le tir puissant et précis de Jesper Fröden n'a laissé aucune chance à Antoine Keller (53e, 3-1).

Les buts de l'espoir

Louis Robin a redonné espoir à son équipe à la suite d'un rebond derrière le but de Hrubec. Le Nord-Vaudois s'est montré rusé pour exploiter ce coup du sort (56e 3-2) avec la complicité de la jambière du gardien tchèque. Mais l'espoir n'a tenu qu'une poignée de secondes, le temps pour Jesper Fröden ne marque son troisième but de l'après-midi (57e, 4-2). À moins que? À 1'19'' de la sirène finale, Julius Nättinen a inscrit le 4-3 alors que le gardien Antoine Keller avait quitté sa cage (4-3). Dans les derniers instants, les fans locaux ont sacrément dû serrer les fesses jusqu'à la vcitoire de leurs. De quoi les faire regretter leurs applaudissements sur le premier tir adverse? Probablement.

Cette courte défaite ne vient pas ternir la bonne semaine du HCA qui reste solidement accroché à sa huitième place après 26 matches de saison régulière. Les 35 points au compteur viennent confirmer les excellentes dispositions jurassiennes. Et qu'importe si ce dimanche a été pénible face à la meilleure équipe de la Ligue. Les Jurassiens ont prouvé qu'ils pouvaient compter sur un grand gardien et qu'ils savaient faire le dos rond au plus fort de la domination adverse. Autant de certitudes positives pour la suite.