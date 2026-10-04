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Le groupe d'ultras du HC Ajoie fête dix ans de passion
Le groupe d'ultras du HC Ajoie fête dix ans de passion

Les Enraigi'16, groupe d'ultras du HC Ajoie, célèbre ses 10 ans face à Lugano ce dimanche à Voyeboeuf. Le CEO du club jurassien Yannick Meyer leur a rendu un vibrant hommage avant la partie.
Publié: il y a 14 minutes
Les Enraigi avaient préparé un magnifique tifo, déployé ce dimanche.
Photo: PETER SCHNEIDER
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

«Vous êtes notre septième homme!» Yannick Meyer a rendu un vibrant hommage juste avant le match face à Lugano aux Enraigi'16, le groupe d'ultras du HC Ajoie, lequel fête ses 10 ans ce dimanche. Pour l'occasion, les fans du club jurassien ont déployé un tifo de fort bon aloi, célébrant leur parcours depuis leur création, en 2016.

Avec le HCA, les Enraigi ont notamment fêté la promotion en National League et le CEO du club a tenu à souligner leur fidélité et leur passion, lesquelles les ont amené aux quatre coins de la Suisse, bravant les kilomètres, le froid et la fatigue. Si le directeur général du HCA a indiqué dans son discours sur la glace face au kop que le club et ses ultras avaient parfois été en désaccord, il a surtout tenu à souligner à quel point le soutien des supporters était précieux pour transformer Voyeboeuf en chaudron et y faire vivre une atmosphère spéciale les soirs de match.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0:0
10
2
16
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
EV Zoug
EV Zoug
0:0
6
9
11
9
HC Lugano
HC Lugano
2:1
7
2
11
10
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
HC Ajoie
HC Ajoie
1:2
9
-1
11
12
EHC Bienne
EHC Bienne
8
-1
10
13
SC Berne
SC Berne
7
-2
9
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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