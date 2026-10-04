Le groupe d'ultras du HC Ajoie fête dix ans de passion

Les Enraigi'16, groupe d'ultras du HC Ajoie, célèbre ses 10 ans face à Lugano ce dimanche à Voyeboeuf. Le CEO du club jurassien Yannick Meyer leur a rendu un vibrant hommage avant la partie.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Vous êtes notre septième homme!» Yannick Meyer a rendu un vibrant hommage juste avant le match face à Lugano aux Enraigi'16, le groupe d'ultras du HC Ajoie, lequel fête ses 10 ans ce dimanche. Pour l'occasion, les fans du club jurassien ont déployé un tifo de fort bon aloi, célébrant leur parcours depuis leur création, en 2016.

Avec le HCA, les Enraigi ont notamment fêté la promotion en National League et le CEO du club a tenu à souligner leur fidélité et leur passion, lesquelles les ont amené aux quatre coins de la Suisse, bravant les kilomètres, le froid et la fatigue. Si le directeur général du HCA a indiqué dans son discours sur la glace face au kop que le club et ses ultras avaient parfois été en désaccord, il a surtout tenu à souligner à quel point le soutien des supporters était précieux pour transformer Voyeboeuf en chaudron et y faire vivre une atmosphère spéciale les soirs de match.