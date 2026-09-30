Le Genevois Johnny Kneubühler se «réjouissait de marquer»

Revenu cet été dans son club formateur de Genève-Servette, Johnny Kneubühler a inscrit mardi son premier but en grenat. Une réussite chargée de sens avant le derby lémanique qui se profile.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Des buts, il en avait marqué avec les juniors du club, mais encore jamais avec la première équipe. C’est désormais chose faite: Johnny Kneubühler a inscrit mardi face à Kloten le premier but de sa carrière professionnelle avec Genève-Servette. «Je me réjouissais de marquer ce premier but, pour relâcher une petite pression que je me mettais», souriait-il dans les travées des Vernets, après la victoire 4-0 du GSHC.

Cette «petite pression», le Genevois la ressentait, car Genève, c’est sa ville, le GSHC, son club formateur, de cœur. Un cocon qu’il avait quitté en U17, parti pour Davos, avant de passer par Lausanne, Ambri et Bienne au cours de son parcours chez les pros. Avant un retour au bercail l'été dernier. «C’est une équipe qui me tient à cœur, un club où je veux vraiment construire quelque chose et finir ma carrière», déclare Johnny Kneubühler. Avec ce premier but, le Grenat valide une intégration réussie et coche un rêve d’enfant, lui qui a passé du temps dans les tribunes des Vernets, pendant ses années de junior. «C’est un bon souvenir de penser à ça, à tout le chemin qui a été parcouru», lâche-t-il, fier de lui.

Un joueur d'équipe

Ce but face à Kloten met aussi du baume au cœur des Suisses du GSHC, pas souvent sur le tableau d’affichage depuis le début de la saison. «Ça fait du bien de contribuer au niveau des goals. Jusqu’à maintenant, les étrangers nous ont bien sauvés. Donc c’est cool de montrer que les Suisses sont là», souffle Johnny Kneubühler.

Depuis le début de la saison, le No 33 du GSHC est baladé de ligne en ligne, évoluant tant dans le deuxième que dans le 4e bloc. «Toute ma carrière, j’ai été placé à différents endroits dans le line-up. J’arrive à m’adapter, de la première à la 4e ligne. Je pense que les coachs le savent», s’amuse celui qui dit aimer chaque rôle. «Je ne vois pas ça comme une punition de jouer en 4e ligne. Je vois ça comme une chance de pouvoir apporter un jeu défensif, une solidité pour l’équipe.»

Un derby lémanique en grenat

Face à Kloten, aligné dans le 4e bloc, il a su apporter cette intensité défensive, tout en se montrant décisif devant le but de Reto Berra. Une performance réussie qu’il va tenter de reconduire mercredi, dans le derby lémanique face à Lausanne. Une rencontre très attendue par ce Genevois?

«Ça va être un match avec des émotions, c’est clair. Il y a une rivalité – un peu plus chez les fans, car il y a beaucoup de va-et-vient entre les deux équipes. Mais les joueurs du cru défendent les couleurs», déclare celui qui a évolué trois saisons avec la première équipe du Lausanne HC entre 2015 et 2018. Aujourd'hui, il portera les couleurs grenat et nul doute qu’il mouillera le maillot pour le club de son canton.